Elektronické mýto sa zmení: Začne platiť nový spôsob jeho výpočtu, čo nás čaká?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Elektronický mýtny systém na Slovensku od leta čakajú zmeny. Od 1. júla 2025 vstúpi do platnosti nový spôsob výpočtu mýta, zmenia sa sadzby mýta a zavedie sa spôsob určenia emisnej CO2 triedy vozidla. Zmeny súvisia so zavedením európskej smernice Eurovignette. Upozornila na to spoločnosť SkyToll, ktorá prevádzkuje elektronický mýtny systém.