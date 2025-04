Slovensko rozširuje diplomatickú sieť: Pribudnú nové veľvyslanectvá aj v Afrike a Ázii

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Výber oblastí súvisel aj so zámerom využiť potenciál krajín, v ktorých má Slovensko vzhľadom na svoje predošlé diplomatické a obchodné pôsobenie existujúce väzby a dobrú reputáciu. V rámci reformy je počet samostatných ekonomických diplomatov navyšovaný viac ako dvojnásobne z pôvodných 17 na cieľových 43. Noví ekonomickí diplomati smerujú okrem tradičných európskych teritórií predovšetkým do indopacifického regiónu a krajín globálneho juhu vrátane Afriky a Južnej Ameriky,“ priblížil rezort diplomacie.

Ministerstvo vyzdvihlo, že v roku 2024 smerovali podnikateľské misie za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) alebo štátneho tajomníka rezortu Rastislava Chovanca až do deviatich krajín - do Azerbajdžanu, Brazílie, Číny, Indie, Južnej Kórey, Kanady, Portugalska, Spojených štátov amerických a Srbska. Najbližšie podnikateľské cesty plánuje rezort diplomacie zrealizovať do Kirgizska či na Cyprus.

Ekonomická diplomacia je podľa Chovanca prioritou pre slovenskú vládu. „Naša práca sa začína doma na rezorte diplomacie, kde aktívne spolupracujeme so slovenskými firmami a podnikateľmi prostredníctvom osvedčených platforiem, ako sú Inovačné dni, Firemné dni či Exportné fórum. Potom nastupuje zahraničný rozmer ekonomickej diplomacie v podobe organizovania podnikateľských misií po celom svete spolu so zásadným posilnením počtu plnohodnotných ekonomických diplomatov na našich zastupiteľských úradoch,“ dodal štátny tajomník rezortu.