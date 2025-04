Senát v kauze Očistec je kompletný: Termín pojednávania zatiaľ nie je známy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zloženie senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý bude konať v kauze Očistec, je kompletné. Kedy by mohlo byť prvé pojednávanie, zatiaľ nie je zrejmé. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to Denník N.