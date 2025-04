Dubéci sa obáva, že zmenami ústavy sa sťaží život istej skupiny ľudí

Martin Dubéci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„To, čo reálne ohrozuje rodiny dnes na Slovensku, je ekonomický úpadok. (...) O tomto sa nebavíme. Bavíme sa však o návrhu, o nejakom múre za progresivizmus,“ skonštatoval Dubéci.

KDH a SMER sa spojili v otázke pohlaví, do ústavy chcú zakotviť definíciu muža a ženy (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Navrhované zmeny Ústavy SR sú podľa neho dymovou clonou. Upozornil na to, že premiér novelu označil za prioritu, no nenašiel sa koaličný poslanec, ktorý by sa za ňu v pléne postavil. „Ako je možné, že vy idete robiť zmenu ústavy a tu sa nenájde jeden poslanec koalície, ktorý by sa postavil a povedal by, že ja tomu verím, že je to dobrý nápad,“ podotkol. Žiada partnerov z opozície, aby nenaskočili na takúto pascu.

Aj poslanec Dávid Dej (PS) hovorí o navrhovaných zmenách v ústave ako o umelo vytvorenej téme. Upozornil na to, že ľudí na Slovensku trápia iné problémy. Poslanec Ján Horecký (KDH) sa v reakcii spýtal na to, čo a ako v novele z dielne KDH sťažuje život určitej skupine ľudí. Deklaroval, že kresťanským demokratom záleží na dôstojnosti každého človeka.