Vodiči, pripravte sa! Počas nasledujúcich víkendov dôjde k uzavretiu časti diaľnice D2

(Zdroj: Getty Images)

Uzávera bude v týchto termínoch od piatka (4. 4.) 22.00 h do soboty (5. 4.) 10.00 h a od soboty 22.00 h do nedele (6. 4.) 10.00 h. Potom od 11. 4. od 22.00 h do 12. 4. do 10.00 h a taktiež od 12. 4. od 22.00 h do 13. 4. do 10.00 h.

„Pri uzavretí bude doprava presmerovaná na mestské komunikácie podľa dopravného stavu odklon Polianky a odklon Patrónka,“ podotkli policajti s tým, že úsek bude zabezpečený dočasným dopravným značením. Polícia takisto žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, prípadne aby na prejazd využili alternatívne trasy.