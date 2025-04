Štát má získať predkupné právo na podiely vo vodárenských firmách: Novela mieri do druhého čítania

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Štát by po novom mal mať predkupné právo na obchodné podiely či akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Cieľom úpravy je podľa ministerstva životného prostredia, ktoré za ňou stojí, ochrana verejného záujmu a zabezpečenie dlhodobej stability a kvality vodárenských služieb na Slovensku.