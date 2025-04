Viaceré organizácie kritizujú rozhodnutie vlády vyhlásiť mimoriadnu situáciu k medveďom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Občianska iniciatíva My sme les a organizácie Aevis, WWF Slovensko a Via Iuris kritizujú vyhlásenie mimoriadnej situácie pre výskyt medveďa hnedého v niektorých okresoch, ktorú v stredu schválila vláda. Tento krok považujú za nesystémový, ktorý situáciu nerieši, ale môže ju zhoršiť. Hovoria o neodbornom rozhodnutí a neefektívnom opatrení. Riešiť treba podľa nich predovšetkým základný problém, a to vnadiská.