Slovensko získalo 101 miliónov eur na energetické projekty na obnovu Ukrajiny

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) a generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Slovensko získalo finančné prostriedky z Európskej únie (EÚ) na energetické projekty na obnovu Ukrajiny. Na energetické projekty na obnovu Ukrajiny pôjde 101 miliónov eur. V pondelok to na tlačovej konferencii povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) spolu s generálnym riaditeľom Eximbanky Rastislavom Podhorcom.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) so svojou podriadenou organizáciou, čo je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc (SAMRS), sa uchádzalo o balík 101 miliónov eur, ktorý priamo konkrétne má ísť na projekty, ktoré sme si vytypovali aj v rámci vzájomnej dohody medzi ukrajinskou a slovenskou vládou,“ uviedol Blanár s tým, že do výzvy EÚ v rámci programu Ukrajinský investičný rámec sa zapojilo 11 subjektov. Z toho bolo úspešných osem a jedným z nich aj SR, pričom MZVEZ sa do výzvy zapojilo aj spolu s Eximbankou.

VIDEO

MZV a Eximbanka sa zapoja do realizácie energetických projektov na Ukrajine v hodnote 101 miliónov eur (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šéf rezortu zahraničných vecí zdôraznil, že tieto projekty sú dobré pre Slovensko z hľadiska podpory podnikateľov, ktorí sa zapoja do obnovy Ukrajiny. „Energetická sústava je veľmi dôležitá, dnes už Slovenská republika dodáva Ukrajine nemalé množstvo elektrickej energie vzhľadom na veľké výpadky, ktoré sú tam spôsobené tým, že viac ako 70 % elektrickej sústavy v Ukrajine je zničených,“ upresnil Blanár.

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Pripomenul, že vlani na jeseň vláda schválila takzvaný rámec zapojenia sa Slovenska na obnovu Ukrajiny, pričom jedným z projektov bola aj modernizácia prenosovej sústavy interkonektora Mukačevo - Veľké Kapušany - Lemešany. Ďalej by sa mala zrekonštruovať 400 kV (kilovolt) rozvodňa v Mukačave, postaviť nová 400 kV rozvodňa v Užhorode či vodná elektráreň pre samostatný zelený ostrov.

Projekty sa budú realizovať v západnej časti Ukrajiny

“Rádovo čakáme, že suma na obnovu a výstavbu týchto projektov bude v hodnote 100 miliónov eur, kde 20 miliónov eur bude pokrytých grantovou zložkou a 88 miliónov eur bude pokrytých zo strany Eximbanky. Z tých 88 miliónov eur bude 80 miliónov eur zaručených zárukou Európskej komisie. V praxi to znamená, že Eximbanka a Slovensko v podstate pristúpi k zvýšeniu bezpečnosti a stability ukrajinskej energetickej siete,“ doplnil Podhorec s tým, že tieto projekty sa budú realizovať v západnej časti Ukrajiny, kde je aktuálne vyššia koncentrácia obyvateľstva.

Finančné prostriedky budú určené dvom ukrajinským energofirmám, ktoré prevádzkujú energetickú sieť na Ukrajine. Slovensko bude cez SAMRS pomáhať Ukrajine pripravovať verejné obstarávania, čím umožní slovenským podnikateľom podieľať sa na obnove Ukrajiny.