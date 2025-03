Peter Pellegrini prekvapil: Prihlásim sa na vojenský výcvik! Hlava štátu na to má konkrétny dôvod

Pellegrini skonštatoval, že sa zapojí do vojenského výcviku, no musí sa počkať na schválenie zákona. (Zdroj: SITA/Jakub Julény)

BRATISLAVA - Napätá geopolitická situácia pohla národmi čoraz častejšie sa na stôl dostáva otázka povinnej či dobrovoľnej vojenskej služby. Spôsobov, akým mladých mužov (a možno aj niektoré ženy) inšpirovať k zapojeniu sa do vojenského výcviku je niekoľko. V týchto dňoch si túto otázku zrejme položila aj hlava štátu Peter Pellegrini, ktorý pri tejto téme prekvapil. Sám sa vraj chystá zapojiť do radu dobrovoľníkov, ktorí by v krajnom scenári bránili krajinu.