Úrad verejného zdravotníctva opäť upozorňuje na nebezpečnú kozmetiku: Produkty na FOTO nepoužívajte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických produktov sme zistili na trhu v SR výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko ohrozenia zdravia," spresnili hygienici. Zistenia zároveň oznámili do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).

1. oznámenie č. SR/00661/25

Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.

názov: Party FACE PAINT – farby na tvár

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: REF. No. 730002

výrobná dávka: 220600

čiarový kód: 8 715427 064840

krajina pôvodu: Čínska republika

zodpovedná osoba: Creative Craft Group B.V., Architronlaan 2-40, 5321 JJ Hedel, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: nezistené

popis: súprava farieb na tvár pre deti pozostávajúca zo štyroch očných tieňov (zelenej, žltej, modrej a červenej farby), štyroch make-up ceruziek na tvár (hnedej, čiernej, bielej a fialovej farby) a dvoch aplikátorov, viď obrázok

(Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)

V súprave farieb na tvár pre deti bol zistený vysoký obsah olova v hnedej pastelke s nameranou hodnotou 55 mg/kg. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Doplňujúce informácie k oznámeniu:

Predajcovi bolo uložené opatrenie – stiahnutie výrobku z trhu.

Ďalej, zodpovedná osoba so sídlom v Holandsku uviedla, že od roku 2022 hnedá pastelka nie je súčasťou výrobku, výrobok s uvedenou výrobnou dávkou už nie je na sklade.

2. oznámenie č. SR/00808/25

Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.

názov: NUAGÉ - Baby Powder Talc Free – detský púder

značka: Nuagé

typ výrobku/číslo výrobku: NUA1193A

výrobné dávky: 2023304822, 2024052175

čiarový kód: 5 053249 268132

krajina pôvodu: India

výrobca: 151 Products (zodpovedná osoba), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339 Dublin, Írsko

výrobok ponúkaný cez internet: nezistené

popis: 284 g, detský púder v bielej plastovej fľaši so skrutkovacím uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre aeróbne mezofilné mikroorganizmy (namerané hodnoty: 2,0 x 10 2 a 4,4 x 10 2 KTJ/g). Ďalej vo výrobku boli identifikované aeróbne sporulanty: Bacillus cereus, Pantoea ananatis, Candida globrata a obsah plesní - Cladosporium herbarum, Aspergillus wentii a Aspergillus sp. Prekročený povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky - Mikrobiológia - Mikrobiologické limity a s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ak sa výrobok použije na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie.

Doplňujúce informácie k oznámeniu:

Distribútorovi bolo uložené opatrenie – stiahnutie výrobkov z trhu a spätné prevzatie výrobkov od konečných spotrebiteľov.

Zodpovedná osoba so sídlom v Írsku vydala tiež oznam prostredníctvom svojej internetovej stránky o stiahnutí výrobkov z trhu v EÚ.

3. oznámenie č. SR/00812/25

Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.

názov: C'est La Vie – parfumovaná voda pre ženy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: DOM: 112021GD, DOE: 11/2026

výrobné dávky: NO: 1486-112

čiarový kód: 7521890426761

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: CAMRY INTERNATIONAL TRADE CO., LTD., ROOM 301. BLOC1.NO.588 AIRPORT ROAD. YIWU, Zhejiang, Čínska ľudová republika

YABI COSMETICS CO., LTD., ZHEJIANG YIWU YIDONG INDUSTRIAL PARK, Zhejiang, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: nezistené

popis: 30 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške. Na obale výrobku nalepený štítok s uvedeným čiarovým kódom 7521890426761. Po odlepení štítku je uvedený na obale výrobku iný čiarový kód (6932762129962), ako je uvedený na štítku, viď obrázok.

(Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)