Obyvatelia Levíc sú v šoku! Uhynuté zvieratá majú zakopávať na vojenskom cvičisku... Neďaleko obytných častí

Ministerstvo životného prostredia SR v pondelok informovalo, že odborníci envirorezortu na oblasť ochrany vôd, geológie aj odpadov vytypovali štyri vhodnejšie lokality. Definitívne rozhodnutie je na krízových zložkách štátu. O presných lokalitách sa však zatiaľ nevie. "Envirorezort od prvého momentu poskytuje plnú súčinnosť, vytypoval lokality, ktoré nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ohrozenia podzemných vôd, zároveň sú environmentálne prijateľné a logisticky dostupné pre potreby ohnísk nákazy nachádzajúcich sa na južnom Slovensku," priblížili z ministerstva.

Podľa poslankyne Bajo Holečkovej sa zakopávajú zabité zvieratá, ktoré boli nakazené slintačkou a krívačkou, v Leviciach. "Zabité zvieratá bolo potrebné zlikvidovať. Keďže spaľovňa nestíha, tak sa ich rozhodli aj zakopávať," informuje s tým, že ministri Richard Takáč (Smer-SSD), Matúš Śutaj Eštok (Hlas-SD) a nitriansky župan Branislav Becík si očividne vybrali vojenské cvičisko v Leviciach, ktoré je len pár stoviek metrov od obytných častí.

"Od včerajšieho večera ma kontaktovali desiatky zdesených obyvateľov Levíc a pýtali sa, či je pravda. Vyzerá to, že je. Práve v mene obyvateľov Levíc a okolia sa budem dnes v parlamente pýtať ministrov kto rozhodol o tom zakopávať nakazené zvieratá pár metrov od obytných častí Levíc, prečo o tom neboli obyvatelia Levíc a okolia informovaní dopredu a prečo nikto nekomunikoval s tunajšími farmármi," konštatovala v utorok poslankyňa, ktorá býva neďaleko Levíc.

Naď varuje pred ďalšou hrozbou

O rovnakej lokalite, kde majú zakopávať mŕtve zvieratá, informoval aj predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. "Z viacerých zdrojov dostávam zatiaľ oficiálne nepotvrdené informácie o tom, že na cvičisku pozemnej techniky pri Leviciach smerom na Žemberovce kopú vojaci veľkokapacitné jamy na likvidáciu hospodárskych zvierat v súvislosti s epidemiou slintačky a krívačky," píše Naď.

Dodal, že rozumie uvažovaniu vlády, vybudovať takéto veľkokapacitné jamy pre uhynuté zvieratá vo vojenskom priestore, no vedel by si predstaviť lepšie miesto, ako to pri Leviciach, keďže je to veľmi blízko obytných štvrtí. "Dúfam, že zodpovední to majú dôkladne premyslené, že majú preverené podložie, že k tomu majú analýzu postupov, aby sa napríklad neudialo to, čo vo Veľkej Británii, že tieto ´masové pohrebiská´ zvierat vo viacerých prípadoch explodovali kvôli nahromadenému metánu. To treba brať do úvahy aj vo vojenských priestoroch, kde sa manipuluje s muníciou či s inými výbušnými materiálmi," upozorňuje predseda Demokratov.

"Ozbrojené sily aktuálne plnia asistenčné úlohy v spojitosti s likvidáciou následkov šírenia veterinárnej nákazy, na základe požiadaviek orgánov veterinárnej správy. Po realizovaní podrobného geologického prieskumu sú so súhlasom Ministerstva životného prostredia SR predmetné aktivity vykonávané vo vybranom posádkovom cvičisku. Počas celej doby trvania sú na mieste prítomní úradní veterinárni lekári, aby boli dodržané všetky opatrenia potrebné na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy SLAK," informoval Štefan Zemanovič, hovorca Ozbrojených síl SR.