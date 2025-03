Odchod hereckého velikána zasiahol aj politikov: Za Kvietikom (†90) smúti Pellegrini či Danko! Dojemné slová do neba

Zomrela herecká legenda Štefan Kvietik.

Odchod hereckého velikána sa dotkol aj prezidenta Petra Pellegriniho. „Väzeň koncentračného tábora Komínek, ktorý sa v boxerskom ringu postaví veliteľovi tábora a neváha ho poslať k zemi. Pirin z Medenej veže, zmietajúci sa medzi láskou k žene a láskou k prírode, Samo Pichanda z Tisícročnej včely a množstvo ďalších filmových, televíznych a divadelných postáv, ktorými navždy a nezabudnuteľne obohatil slovenskú kultúru Štefan Kvietik,“ napísal prezident.

Napriek obrovskému hereckému kumštu bol podľa prezidenta prínos Štefana Kvietika pre slovenský národ omnoho širší. „Nezanechal svoj odkaz len vo filmotékach, ale aj v našich dušiach. Nebol žiadnou hviezdou sociálnych sietí, ale tvrdej práce a skutočného talentu, sprevádzaného nadhľadom a napĺňaním svojich vlastných slov: ´K hercovi neodmysliteľne patrí jedna veľká cnosť, skromnosť. Všetci velikáni, výrazné umelecké osobnosti, si to uvedomujú. Čím väčší je herec, tým je normálnejší, pokornejší a skromnejší ako človek.´,“ zacitoval.

„Majster hereckého umenia dnes odišiel za svojimi rovesníkmi do hereckého neba a zanechal za sebou obrovské množstvo kultúrnych i ľudských hodnôt. Nech mu je slovenská zem ľahká a smútiaca rodina nech cíti sústrasť celého Slovenska,“ dodal Pellegrini.

"Štefan Kvietik. Pán herec. Patril do zlatej generácie slovenských hereckých virtuózov, sledovanie ktorých bolo zážitkom. Medená veža, Červené víno, či Tisícročná včela. Radosť pozerať. Keď som v roku 1992 prvýkrát vstúpil do budovy parlamentu, mal som tú česť osobne sa s pánom Kvietikom stretnúť ako s poslancom za SNS. Patril medzi umelcov, ktorí milovali Slovensko a robili všetko pre to, aby politiku kultivovali. V laviciach parlamentu sedeli s ním známi spisovatelia ako napríklad Laco Ballek, významný predstaviteľ modernej slovenskej prózy, či Peter Jaroš, práve autor generačného románu Tisícročná včela, v ktorom Štefan Kvietik tak exceloval popri ďalšom slovenskom hereckom velikánovi Jozefovi Krónerovi. Títo skutoční umelci rozdávali umenie, lásku k Slovensku. Nevedeli, čo je to nenávisť a nezneužívali svoje známe tváre na burcovanie a rozdeľovanie. Vážený pán Štefan Kvietik, Slovensko Vám ďakuje. Budete chýbať," reagoval na smutnú správu premiér Robert Fico.

Podľa slov ministra vnútra matúša Šutaja Eštoka odišiel jeden z pokladov nášho národa, veľký herec a cnostný muž. "Nech jeho herectvo a človečina zostanú nielen spomienkou, ale živým svedectvom o ľudskosti a vzájomnosti, ktoré sme predurčení medzi sebou budovať," napísal.

"Opustil nás velikán slovenského umenia – Štefan Kvietik. Jedinečný človek, umelec, ale aj poslanec parlamentu za našu stranu. Kto by nepoznal Tisícročnú včelu, Červené víno alebo Medenú vežu? Maestro, česť Vašej pamiatke. Budete Slovensku chýbať. Klaniam sa Vášmu umeniu a Vaším schopnostiam. Váš charizmatický hlas a dobrota budú Slovensku veľmi chýbať. Francúzi mali Belmonda, Delona, my strácame nášho Štefana Kvietika," uviedol predseda SNS Andrej Danko.

"Dnes odišla do umeleckého neba veľká herecká osobnosť - nezabudnuteľný Štefan Kvietik. Česť Vašej pamiatke, maestro. Odpočívajte v pokoji," uviedol exminister investícií Richard Raši.

"Zasiahla nás smutná správa, vo veku 90 rokov tento svet opustil Štefan Kvietik. Navždy ostanete legendou slovenského herectva. Rodine a blízkym vyjadrujem úprimnú sústrať," reagoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč.

"Ikona slovenskej filmovej a divadelnej tvorby, Pán herec, nezabudnuteľný predstaviteľ desiatok skvelých postáv, aj tých rozhlasových, Štefan Kvietik, odišiel do hereckého neba. Dolnoplachtinský rodák, žiak Jána Borodáča, ale aj Gustáva Valacha, zostane v našich srdciach ako legenda, na ktorú sa nezabúda. Nech ho herecké nebo prijme s láskou tak, ako on sám s láskou žil všetky svoje divadelné a televízne postavy. Slovenskej kultúrnej obci bude veľmi chýbať. Príbuzným a priateľom vyjadrujem hlbokú sústrasť," napísala poslankyňa a bývalá miniserka kultúry Ľubica Laššáková.

"Samo Pichanda, Pirin, Urban Habdža - to sú nezabudnuteľné postavy, ktorým vdýchol život legendárny herec Štefan Kvietik, ktorý tento svet opustil včera, vo veku 90 rokov. Je nám to nesmierne ľúto, lebo naša kultúra tak prišla o jedného z najväčších umelcov. Venujme maestrovi tichú spomienku, jeho rodine prajeme úprimnú sústrasť," uviedla strana Za ľudí.

"S hlbokým zármutkom som prijala správu o úmrtí legendárneho slovenského herca Štefana Kvietika, ktorý nás opustil vo veku 90 rokov. Jeho odchod je veľkou stratou pre slovenskú kultúru a filmový svet. Štefan Kvietik sa narodil 10. mája 1934 v Dolných Plachtinciach. Po absolvovaní herectva na VŠMU v Bratislave začal svoju kariéru v Armádnom divadle v Martine a od roku 1959 bol členom Činohry Slovenského národného divadla. Počas svojej kariéry stvárnil množstvo nezabudnuteľných postáv. Medzi jeho najznámejšie diela patria filmy ako Medená veža, Červené víno a Tisícročná včela, kde exceloval v úlohách silných a charizmatických mužov. Jeho spolupráca s režisérom Martinom Hollým priniesla snímky ako Prípad pre obhajcu, Jeden deň pre starú paniu či Mŕtvi učia živých," uviedla miniserka kultúry Martina Šimkovičová.

Pripomenula, že za svoj prínos slovenskej kinematografii získal Štefan Kvietik viaceré ocenenia, vrátane titulu zaslúžilý umelec v roku 1976 a štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy v roku 2004. "V roku 2023 som mala tú česť, udeliť pánovi Kvietikovi Cenu ministerky kultúry za herecké majstrovstvo a rozvoj slovenského divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového umenia. Jeho odkaz zostane navždy živý v našich srdciach a jeho diela budú inšpirovať ďalšie generácie. Česť jeho pamiatke," dodala.