MIMORIADNE Incident pri pamätníku M. R. Štefánika: Po streľbe je jeden MŔTVY! Na mieste zasahuje polícia

Polícia informuje, že pri incidente mal utrpieť jeden z mužov strelné poranenie, ktorému na mieste podľahol. Druhého muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode. "Bližšie informácie poskytneme,akonáhle to procesná situácia umožním," dodala polícia.

Portál tvnoviny.sk uvádza, že muži sa najskôr slovne pohádali, jeden z nich vytiahol zbraň. Údajne chcel druhého muža len postašiť, no zbraň vystrelila a trafila obeť do hlavy. Muž so zbraňou mal následne sám kontaktovať políciu a počkať na mieste až do príchodu hliadky. Muž je držiteľom zbrojného preukazu.

K incidentu malo prísť počas prechádzky so psom, jeden z nich mal venčiť psa na pozemku toho druhého.