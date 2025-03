RADY expertov nad zlato! Kedy sa oplatí odklad daňového priznania? V TÝCHTO prípadoch s podaním radšej neotáľajte

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Čas sa kráti. Daňovníci majú už len necelé dva týždne na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov za rok 2024 v riadnom marcovom termíne. Túto povinnosť si však niektorí môžu odložiť o tri, v niektorých prípadoch až o šesť mesiacov. Nie vo všetkých prípadoch je to však výhodné. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.

Vo všeobecnosti platí, že predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2024 sa oplatí tomu, kto tak nestíha urobiť v riadnom marcovom termíne, nemá na zaplatenie dane, alebo chce len získať viac času na splnenie si tejto povinnosti.

Platná legislatíva umožňuje predĺženie lehoty o tri mesiace, respektíve o šesť mesiacov, ak mal daňovník aj príjmy zo zahraničia. Neplatí to však pre daňovníkov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii. V takomto prípade musí správcu dane o odklad požiadať najneskôr 15 dní pred ukončením lehoty na podanie DP. Príslušný daňový úrad jeho žiadosť posúdi. "Žiadosť môže byť napríklad zamietnutá v prípade, ak je voči daňovníkovi vedená daňová kontrola, alebo má voči finančnej správe podlžnosti," vysvetľuje daňová poradkyňa zo Slovenskej komory daňových poradcov Lucia Cvengrošová.

Oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné urobiť prostredníctvom tlačiva, ktoré je dostupné na portáli finančnej správy. V ňom daňovník uvedie novú lehotu a tú musí aj dodržať. Formulár zasielajú povinne elektronicky komunikujúce osoby elektronicky, v papierovej forme tak môžu urobiť len fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi.

Komu sa ho oplatí podať neskôr?

Dlhšia lehota na podanie daňového priznania sa oplatí najmä tým, ktorým prvýkrát vznikne povinnosť platiť sociálne odvody. "Daňovník tak získa viac času, pretože prvýkrát zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne (SP) až za mesiac október. Inak by ich musel platiť už za mesiac júl," vysvetľuje Cvengrošová s tým, že dlhšia lehota je výhodnejšia aj pre daňovníkov, ktorí majú mať vyššie odvody do SP ako platili.

Odkladom DP sa posúva aj povinnosť začať platiť preddavky na daň. "Predĺžením lehotu sa upraví aj preddavkové obdobie a prvý preddavok tak zaplatí daňovník až v 3. štvrťroku. Oplatí sa to aj tým, ktorým majú stúpnuť preddavky na daň," priblížila ďalší príklad Cvengrošová.

V týchto prípadoch je to nevýhodné

Existujú však aj prípady, kedy odloženie DP nemusí byť výhodné. Ide napríklad o daňovníkov, ktorí v minulom zdaňovacom období mali nižšie príjmy a mali by tak na základe podaného DP platiť nižšie odvody.

"Ďalším príkladom je daňovník, ktorý platí preddavky a jeho celková daň by mala byť nižšia ako zaplatené preddavky. Daňový úrad mu tak na základe podaného DP v riadnom termíne vráti preplatok," dodala Cvengrošová.