Polícia pátra po dlhodobo skrývajúcom sa mužovi v zahraničí: Žiada o pomoc verejnosť

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)

"Menovaný sa dlhodobo ukrýva v zahraničí. Jeho pohyb a miesto pobytu nie je známe," uviedla polícia.

Cyril Fodor (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, nech to oznámi na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.