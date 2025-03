V Bratislave a okolí sa v utorok ráno tvoria kolóny: Vodiči sa zdražia na týchto miestach!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Dopravná nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač a taktiež Záhorská Bystrica - Lamač si vodiči postoja do 15 minút. V Bratislave na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky je desaťminútová kolóna. Kolóna je v Rovinke na Hlavnej ulici smerom do Bratislavy. Zdržanie je 15 minút. Do 15 minút si vodiči počkajú aj na ceste z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji.