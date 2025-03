Polícia z útoku sekerou v Seni obvinila 35-ročného muža

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K násilnej trestnej činnosti malo dôjsť 6. marca večer počas konfliktu medzi dvoma mužmi. Hádka podľa polície vyústila do brutálneho útoku, pri ktorom jeden na druhého zaútočil sekerou a udrel ho do oblasti hlavy. Útočníkovi obmedzili osobnú slobodu na mieste, bezprostredne po čine. "Poškodený 40-ročný miestny muž utrpel pri tomto fyzickom útoku ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia od šesť do 12 týždňov," dodala Mésarová. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví. Obvinenému mužovi hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.