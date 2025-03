Vodičov na Slovensku čaká veľká zmena: Tolerancia alkoholu za volantom! Je stanovená presná hranica aj okolnosti

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

BRATISLAVA – Patríme medzi jednu z mála európskych krajín s nulovou toleranciou alkoholu za volantom. To by sa však mohlo už čoskoro zmeniť. Nová pripravovaná legislatíva by mala byť benevolentnejšia voči vodičom, ktorým nájdu v krvi malé množstvo alkoholu.