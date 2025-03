Michal Kaliňák diskutuje o rozdelení regionálnych volieb: Rezort vnútra o téme nevie

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) diskutuje s regionálnymi lídrami o téme opätovného rozdelenia komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov. Kaliňák to pre TASR uviedol s tým, že ich spoločný termín bol podľa neho "organizovaný chaos". Ministerstvo vnútra SR, ktoré má voľby v gescii a ktoré vedie predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, na otázku reagovalo, že o téme nemá bližšie informácie, no na diskusiu je pripravené.