Muž pod vplyvom drog unikal policajtom, zastavil ho až varovný výstrel

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

archívne video

Počas protidrogovej akcie Peceň polícia zadržala štyroch ľudí (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky )

Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Ružomberku zákonným predpísaným spôsobom zastavovala vodiča na ceste I/59 v smere od mesta Ružomberok na obec Likavka. "Vodič na zastavenie nereagoval a zvýšenou rýchlosťou pokračoval cez obec Likavka, kde na križovatke ulíc s vozidlom zastavil, vystúpil z vozidla a dal sa na útek," uviedla hovorkyňa.

Vodič sa snažil ujsť cez susedné pozemky

Ďalej priblížila, že vodič nereagoval na slovné výzvy. "Hliadke sa snažil uniknúť tak, že vbehol do dvora rodinného domu, kde preskočil oplotenie na susedný pozemok a opätovne vybehol na ulicu. Následne bolo použité oprávnenie v zmysle zákona o PZ, a to hrozba použitím zbrane, na čo taktiež nereagoval, preto bol použitý varovný výstrel do vzduchu, na ktorý reagoval a zotrval na mieste," doplnila Kocková. Dodala, že muž bol obmedzený na osobnej slobode, prevezený do lekárskeho zariadenia na toxikologické vyšetrenie, ktoré preukázalo prítomnosť omamných a psychotropných látok. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.