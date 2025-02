Minister vnútra oceňuje avizovaný Žandársky zbor, pripomína bezpečnostné hrozby

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Avizovaný vznik Žandárskeho zboru ešte viac zvýši bezpečnosť v krajine. Vyhlásil to minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Zdôraznil, že je nevyhnutné reagovať na nelegálnu migráciu, terorizmus či rastúcu agresivitu u obyvateľstva.

"Bezpečnostné hrozby sa neustále menia, a to, čo platilo v roku 2008 pri našom vstupe do schengenu, dnes už zďaleka neplatí," uviedol Šutaj Eštok na sociálnej sieti. "Spolupráca ministerstiev vnútra a obrany nám umožní obnoviť pozície žandárov - vojakov, ktorí pomôžu polícii udržiavať poriadok nielen na hraniciach, ale aj v celej krajine," dodal s tým, že tento krok oceňuje aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Žandári by mohli dostať podobné právomoci, ako má Policajný zbor

Žandársky zbor by mal asistovať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Jeho súčasťou by mohli byť vojaci alebo súčasní či bývalí policajti. Žandári by mohli dostať podobné právomoci, ako má Policajný zbor (PZ). Nová legislatíva upravuje ich rovnošaty, spôsoby využívania donucovacích prostriedkov či možnosť zadržania osoby. Podriadení však budú PZ. Návrh je súčasťou zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ktorý minulý týždeň schválila vláda.