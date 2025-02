Problém s dostupnosťou bývania ohrozuje rodiny, upozornil komisár pre deti: Treba to riešiť

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

"Je to dlhodobo neriešený problém a je to veľká boľačka Slovenska, lebo ak je dieťa naozaj vyňaté do detského domova, napríklad z ekonomického dôvodu bezdomovectva rodiny, tak to je zlé," povedal v utorok v Košiciach. Zároveň oznámil menovanie Radoslava Drába, manažéra pre východ Slovenska z organizácie Úsmev ako dar, za svojho poradcu pre oblasť sociálneho bývania. Stalo sa tak pri odovzdaní ďalšieho bytu do užívania zo šiestich sociálnych bytov, ktoré má od mesta Košice v prenájme Úsmev ako dar. V garsónke zrekonštruovanej a zariadenej s pomocou sponzorov bude bývať rodina - zamestnaná matka s tromi deťmi, ktorá sa ocitla v núdzovej situácii a prišla o bývanie. Mikloško ocenil takýto projekt na pomoc ohrozeným rodinám v spolupráci mesta a mimovládnej organizácie.

archívne video

Deti sa najviac boja samoty a zlyhania, tvrdí Mikloško (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

"Ukazuje sa, že tak ako v iných témach detí a mládeže by malo vzniknúť spojenectvo medzi štátom, samosprávou, mimovládnym organizáciami," uviedol komisár k riešeniu problému bývania. Poukázal tiež na to, že na Slovensku nie je v ústave zakotvené právo na bývanie. "Toto, samozrejme, je problém, ktorý by bolo treba doriešiť, lebo aj dohovor o právach dieťaťa, aj zákon o rodine, aj Európsky súdny dvor pre ľudské práva hovoria o tom, že nedostatok bývania, zlá ekonomická situácia nemôže byť dôvod na to, aby sa rodina rozpadla," povedal.

Odovzdávanie sociálneho nájomného bytu

Dráb pri odovzdaní sociálneho nájomného bytu pre rodinu priblížil, že matka - pracujúca žena s tromi dospievajúcimi synmi si napriek jej príjmu nemôže dovoliť zaplatiť komerčné nájomné v Košiciach. Rekonštrukcia bytu v bytovom dome na ulici Cesta pod Hradovou vrátane vybavenia podľa neho stála takmer 10.000 eur a práce trvali štyri týždne. "V marci odovzdáme do užívania byt v poradí číslo päť a šesť," uviedol manažér Úsmevu ako dar s tým, že organizácia tak naplní svoj záväzok voči mestu.

Organizácia získala byty do prenájmu na účely ukončovania bezdomovectva rodín, pričom ich opravuje z vlastných zdrojov, respektíve vďaka rôznym darcom. Podľa zmluvy jej prenajalo mesto Košice vybrané byty na dobu 15 rokov. "Hľadáme ďalšie byty, ktoré by boli malometrážne, použiteľné, ktoré by sme mohli posunúť do tohto sektora, aby sme mohli efektívnejšie ľuďom pomáhať," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Skonštatoval, že od roku 2019 mesto odovzdalo do užívania 123 mestských bytov.