Taraba očakáva meno nového ministra športu na budúci týždeň

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si myslí, že po dohode koaličných lídrov nie je predpoklad predčasných parlamentných volieb. Očakáva, že premiér Robert Fico (Smer-SD) na budúci týždeň oznámi meno nového ministra športu a cestovného ruchu. Uviedol to vo štvrtok v reakcii na úpravu koaličnej zmluvy, podľa ktorej je po novom ministerstvo investícií aj rezort cestovného ruchu a športu v gescii Smeru-SD.

"Ja si myslím, že dohoda je. My si počkáme na návrat premiéra, ktorý už dnes má to, čo požadoval - má v rukách zohľadnenie reálnych počtov jednotlivých klubov v parlamente. Obe strany uznali, že počty poslancov v kluboch SNS a Hlas klesli," poznamenal.

archívne video

Martina Šimkovičová a Tomáš Taraba sa vyjadrujú k ich odvolávaniu poslancami NR SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Taraba si myslí, že to, kto bude po novom na čele rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj vo vedení ministerstva cestovného ruchu a športu, je už politickou zodpovednosťou strany Smer. Tá bude podľa neho dohliadať na to, ako noví ministri svoje rezorty vedú. "Tu nikto nemá isté miesto do konca volebného obdobia. Všetko závisí od práce," podotkol.

SNS ponúkla všetky ministerstvá

Šéf envirorezortu zároveň skonštatoval, že dohoda koaličných lídrov potvrdila jeho postavenie vo vláde. Pripomenul, že SNS ponúkla všetky ministerstvá. "Premiér si z troch ponúk vybral ministerstvo športu a cestovného ruchu. Ja to považujem za potvrdenie mojej práce aj postavenia vo vláde," dodal.

Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa v stredu dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Uvedený politický vplyv chce Smer využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.