Beňová reaguje na Dankov list Ficovi, TVRDÉ SLOVÁ a nezostala mu nič dlžná: Chlape, pozbierajte sa!

Beňová Dankovi vyčistila žalúdok. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Pavel Neubauer)

Tlačová konferencia Ministerstva financií SR na tému Dlhopisy pre ľudí, oznámenie o stanovení úrokových výnosov. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nespokojný Danko zrejme prekvapil koalíciu otvoreným listom

Dankov otvorený list sa náhle v utorok 11. februára v neskorých večerných hodinách stal témou číslo jeden. Ten poslali národniari na web práve uprostred prebiehajúcich koaličných rokovaní, kde sa očakáva aj rekonštrukcia vlády, vo veľmi krajnom prípade možno aj dohoda na predčasných voľbách.

Predsedovi SNS sa nepáči, že ho Fico podľa jeho slov pri rokovaní obišiel a s Hlasom-SD vraj rokoval "poza chrbát". Okrem toho spomínal na časy, keď do koalície vstupoval a aj na to, s akým zámerom ju vytvárali. "Prišiel som do vlády plný nadšenia toho, že zrušíme Špecializovaný trestný súd, Úrad špeciálnej prokuratúry, že znormalizujeme spoločnosť, že ukážeme ľuďom, že im chceme pomáhať a pomôžeme im," skonštatoval Danko.

Ten však skritizoval ak ekonomickú legislatívu, ktorá mu, ako píše v týchto dňoch, bola proti srsti."Donútili ste nás hlasovať za konsolidáciu, s ktorou sa neviem stotožniť. Hlúpe transakčné dane, zrušenie rodičovského dôchodku. Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane," posťažoval sa verejne Danko.

Spravili sme vám aj ministerstvo, hoci ste mali necelých 6% podpory, zotrela Beňová Danka

Jedným z tých predstaviteľov, ktorí prostoreko a individuálne na sociálnych sieťach komunikujú svoj nefiltrovaný a priamy postoj, je aj europoslankyňa za Smer-SSD Monika Beňová. Po zverejnení Dankovho listu tak urobila aj pod statusom podpredsedu parlamentu.

Monika Beňová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ide o vládu, do ktorej vás, Andrej, prizval predseda Smeru. Vláde, v ktorej sme vašej strane vytvorili nové ministerstvo, aby ste ich mohli "mať" 3. S necelými 6% podpory vo voľbách, z ktorých teda ostala polovica," narážala zrejme Beňová na výkon SNS v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky.

Trochu sa pozbierajte, chlape

Tá Dankovi pripomenula aj to, že bez pomocnej ruky Smeru v podobe "darovania" poslanca Dušana Muňka, by dnes už vzhľadom na nízky počet poslancov už de facto neexistoval klub SNS. "Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape?" neodpustila si záverečnú poznámku Beňová.

(Zdroj: Facebook/Monika Beňová)