REAKCIA štátneho podniku na vyjadrenia Lašáka k zámeru na Podpoľaní: TOTO si zrejme poplietol

Bývalý hokejista minulý týždeň na sociálnej sieti upozornil, že obyvatelia dotknutých lokalít sa o zámere dozvedeli "len tak z internetu" a on patrí medzi nich. Podľa neho by výstavba elektrárne by nenávratne poškodila jedinečné prírodné prostredie, ktoré je pre mnohých domovom. "Hovoríme o nádhernej prírode, kde môj starý otec tvrdo pracoval, kde moja mama od mala drela ako mulica a kde som sa ja učil prvým skutočným hodnotám v živote. Po kariére si tam opravujem chalupu už štyri roky. A zrazu sa len tak dozviem, že mi to idú zobrať. Som hrdý Slovak, pyšný ma našu krásnu krajinu a ľudí. Ale je možné, že už nebudem. Takto sa veci proste nerobia. A netvárme sa, že ministerstvu ide o dobrú vec," uviedol.

Podľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba si Lašák zrejme poplietol zátopovú oblasť s ochranným pásmom. "Jeho dom z priložených materiálov dokazuje, že nebude dotknutý, nakoľko sa nenachádza v záplavovej oblasti, ale v ochrannom pásme pre možné vedenie podzemných vodovodov. Aj samotná argumentácia opozičných politikov len dokazuje, že si poplietli zátopovú oblasť s ochranným pásmom vodného zdroja," uvádza podnik.

Posudzovali šesť lokalít

Pre možný zámer výstavby najekologickejšieho zdroja výroby elektrickej energie v podobe prečerpávacej stanice bolo podľa podniku posudzovaných vyše 6 lokalít a predkladaná alternatíva predstavuje pre Slovensko a Stredné Slovensko potenciálne najvhodnejšiu príležitosť. "Zásadne minimalizuje nároky na pozemky, nespadá do zóny vysokého stupňa ochrany prírody, neprináša žiadne negatívne dopady na životné prostredie, nie je potreba zaplavovania miest či obcí a naopak predstavuje potenciálny významný zdroj príjmov pre miestne samosprávy a tam žijúcich obyvateľov," argumentuje štátny podnik.

Dodáva, že väčšina územia v okolí budúcej nádrže Detvianska Huta sa už aj v súčasnosti nachádza v ochrannom pásme Vodárenskej nádrže Málinec. "Veľká časť výstavby objektov elektrárne a jej privádzačov sa má realizovať v podzemí a vyťažený materiál vie byť navyše použitý do telesa možnej novej priehrady v Detvianskej Hute, aby sa minimalizovala potreba dovážania materiálov a zaťažovania ciest a miestnych obyvateľov," tvrdí Vodohospodárska výstavba.

Vzhľadom na súčasnú úroveň geoloických analýz sú presvedčení, že vybraná lokalita je najvhodnejšia pre výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne, pričom tento proces predpokladá ešte pokračovanie nielen tvorby štúdií a analýz, ale aj aktívnu komunikáciu predovšetkým s obcami, do katastra ktorých dané dielo zasahuje. V záujme budúcich generácií apeluje na zástupcov politických strán, aby sa do diskusie zapájali odborne a nie povrchne bez znalosti veci.

Vodohospodársky podnik v zámere vidí samé pozitíva

"Vybudovaním ekologickej prečerpávacej vodnej elektrárne v Málinci má potenciál vzniknúť hydroenergetický potenciál, ktorý prispeje k zvýšeniu nielen energetickej bezpečnosti Slovenska, ale vytvorí sa štátom vlastnený zdroj, ktorý dokáže v časoch cenových výkyvoch tlačiť v špičkách cenu dole. Okrem toho sa zvýši zamestnanosť v regióne aj vysokokvalifikovanej pracovnej sily, zvýšia sa daňové príjmy obcí a príde k vybudovaniu nových vodovodov, kanalizácií a čistiarne odpadových vôd vo všetkých dotknutých obciach," argumentuje ďalej podnik. Dodáva, že počas výstavby bude potrebné ubytovať a stravovať zamestnancov zo vzdialenejších regiónov a tieto ubytovacie a stravovacie zariadenia budú neskôr využívané v rámci turizmu. Vybudujú a opravia sa nové cesty a zachované ostane aj čisté a hodnotné územie v rámci vodárenských ochranných pásiem.

Podľa Vodohospodárskeho podniku uvedený projekt, jeho príprava a samotná realizácia si bude určite vyžadovať viac ako jedno volebné obdobie. "V každom prípade platí, že akekoľvek zásahy aj keď limitované, sú a musia byť predmetom odškodnenia podľa platných zákonov. V neposlednom rade kľúčovým momentom pre realizáciu projektu je jeho komerčná návratnosť, ktorá je garantovaná existujúcou fluktuáciou elektrických sieti a potrebou jej vyrovnávania," uzatvára podnik.

Obyvatelia dotknutých obcí sa búria

Projekt prečerpávacej elektrárne Málinec, ktorý je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti, sa stretol s obavami i odporom, spustená je aj petícia za jeho zastavenie, ktorá má už takmer 18-tisíc podpisov. K situácii sa vyjadril aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, ktorý odmieta rozoštvávanie verejnosti a hovorí, že samosprávy majú právo na férový prístup. Tarabovi podľa Luntera nevyšiel zámer výstavbu utajiť a vylúčiť z procesu dotknutú verejnosť. Konštatoval, že v normálnom svete by bola vysvetľovacia kampaň to úplne prvé, čo by zodpovedný politik robil. Tento zámer bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania len na 5 pracovných dní.

Napriek krátkemu času sa viac ako 20-tisíc ľudí podpísalo pod hromadnú pripomienku proti zámeru prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec ako strategickej investície. Na hromadnú pripomienku je potrebných 500 podpisov, aby rezort s navrhovateľmi rokoval. Mimoparlamentná strana Demokrati ju odovzdala na podateľni rezortu životného prostredia.