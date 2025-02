ROZHOVOR Holečková OTVORENE: Medzi SaS a PS sú veľké rozdiely! Na Fica som chcela podať trestné oznámenie

Branislav Gröhling, Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na jeseň minulého roku odišla Martina Bajo Holečková po ôsmich rokoch z KDH a vstúpila do SaS. A hoci sa jej neodchádzalo ľahko, priznala, že strana KDH sa často správa nevypočítateľne. Presvedčila ju vízia strany SaS, ako aj jej návrhy predložené v parlamente. V rozhovore pre Topky.sk prezradila o svojich pracovných ale aj osobných plánoch do budúcna.

Na jeseň minulého roka ste odišli z KDH, potom ste sa vydali, oznámili ste, že čakáte druhé dieťa a začiatkom tohto roka ste vstúpili do SaS. Celkom turbulentné obdobie.

Veru, keby mi niekto takto pred rokom povedal, čo všetko zažijem za posledný rok, tak neviem, či by som mu uverila. Bolo to hektické, či už po pracovnej alebo osobnej stránke, ale momentálne som šťastná a vďačná za toto obdobie, ktoré mi veľa prinieslo a v mnohom ma posunulo dopredu.

Keď ste odchádzali z KDH, tak ste kritizovali stranu za nejasné postoje voči Smeru. Platí to stále?

Neodchádzalo sa mi ľahko. V KDH som strávila 8 rokov a aj preto som sa snažila, aby som pri odchode nebola osobná a na nikoho neútočila, to sa mi myslím aj podarilo. Posledné mesiace mi však dali len za pravdu. KDH sa často správa nevypočítateľne a sama sa niekedy pýtam, kde táto strana stojí. Hlasovanie s koalíciou o Glückovi, nejasné postoje pri zmene ústavy, či neochota jeho predstaviteľov vylúčiť vládu so Smerom po ďalších voľbách len ukazujú, že moje rozhodnutie bolo správne.

Pred pár týždňami ste vstúpili do SaS, niekomu by sa prechod z konzervatívneho KDH do liberálnej strany mohol zdať nepochopiteľný, ako to ľuďom vysvetľujete?

Presvedčila ma vízia strany SaS pod vedením predsedu Branislava Gröhlinga. Pán Gröhling zo SaS buduje pravicovú stranu na štýl SDKÚ, kde spolu dokážu spolupracovať konzervatívci aj liberáli. Sme takým zlatým stredom a hlasom rozumu. SaS dobre vie že Slovensko v súčasnosti nepotrebuje riešiť ideologické vojny, ale potrebuje sa zameriavať na to ako posunúť Slovensko dopredu. Možete to vidieť aj v návrhoch, ktoré má SaS predložené už v parlamente. Či to je zníženie cien benzínu, pomoc živnostníkom či jednorodičovským domácnostiam.

Bolo verejne známe, že okrem SaS ste mali ponuky aj od PS a Demokratov. Prečo ste sa rozhodli práve pre SaS?

Ďakujem kolegom z PS a Demokratov za ich ponuky. Rozhodla som sa pre SaS a z rokovaní s PS a Demokratmi nebudem vynášať.

SaS je pre mnohých vnímaná veľmi podobne ako Progresívneho Slovensko, ako chcete voličov presvedčiť, že je medzi týmito stranami rozdiel?

Tých rozdielov medzi SaS a PS je veľmi veľa. Ten zásadný je, že SaS je jediná pravicová strana v slovenskej politike, ktorá sa nebojí ľuďom hovoriť pravdu. Aj takú, ktorá je niekedy nepríjemná, no ja osobne som si istá, že práve toto je jediná možná cesta ako získať ľudí na svoju stranu a posunúť našu krajinu dopredu. SaS je narozdiel od PS pravicová strana a nebudeme vnášať do politiky ideologické boje. Ak opoziční voliči hľadajú zlatý stred, tak pre tých sme tu my. Slovensko sa vždy najviac posúvalo dopredu vtedy, keď mu vládli pravicové vlády, v ktorých boli konzervatívci aj liberáli, ktorí boli schopní spoločne spolupracovať v záujme napredovania nášho štátu.

Do SaS ste prišli z KDH, liberáli a konzervatívci majú na viac otázok rozdielne názory. Čo vy a registrované partnerstvá?

Myslím si, že v týchto otázkach by sme mali postupovať veľmi citlivo. V prvom rade si prajem aby sa na Slovensku všetci cítili prijatí a nie vytlačení na okraj spoločnosti. V tomto mi je veľmi sympatický rakúsky kardinál Schönborn, ktorého som mala možnosť spoznať počas celosvetových Kongresov o Božom milosrdenstve, ktorý ocenil pri partnerstvách párov rovnakých pohlaví to, že chcú žiť v celoživotnej vernosti a vzájomnej starostlivosti.

Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá ešte nemá registrované partnerstvá. Napríklad v Maďarsku, kde vládne konzervatívny Orbán, ich majú od roku 2009. Nemyslím si, že registrované partnerstvá nejakým spôsobom ohrozujú moje manželstvo. Vo väčšine krajín na západ od nás dokonca schvaľovali registrované partnerstvá konzervatívne vlády. Iba na Slovensku sme sa ako si zasekli a skôr túto tému zneužívame na podnecovanie negatívnych postojov voči ľuďom z komunity LGBTI+, namiesto toho, aby sme im život uľahčili.

Čomu sa budete v SaS venovať?

Pred vstupom do politiky som takmer 20 rokov riadila charitatívne projekty, takže to budú práve tieto témy. Budem sa preto naďalej venovať pomoci odkázaným, zlepšeniu života jednorodičov, skvalitneniu opatrovateľskej služby a dali sme si tiež spoločnú úlohu pripraviť komplexnú reformu dôchodkového systému. Blízky mi je tiež boj proti korupcii a poukazovanie na netransparentnosť a nespravodlivosť.

V posledných týždňoch žije Slovensko tajnou správou SIS a vyhláseniami premiéra o prevrate. Vy ste správu v parlamente počuli, naozaj nám hrozí prevrat?

Som presvedčená, že by mal Robert Fico vážiť slová a doštudovať si v slovníku, čo znamená slovo prevrat. Sama som dokonca zvažovala, že na premiéra podám trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Na protestoch som bola aj osobne a môžem každého jedného ubezpečiť, že na Slovensku sa žiadny prevrat nechystá. Lídri protestov žiadajú, aby odstúpil premiér a boli predčasné voľby. To je v demokracii úplne normálne a presne to isté robil Robert Fico, keď bol v opozícii. Avšak robil to s tým rozdielom, že na svoje protesty ľudí zvážal a burcoval ich nenávistným vulgárnym slovníkom a vyzýval ich k útokom na parlament. Keby na Slovensku hrozil prevrat, tak by to znamenalo, že by sa niekto snažil zhodiť vládu a namiesto demokracie nastoliť diktatúru. A jedine politici z vládnej koalície sa tu chodia objímať a podávať si ruky s predstaviteľmi nedemokratických režimov.

Premiér Fico si teda vymýšľa?

Ja by som odporúčala Robertovi Ficovi, aby sa začal venovať vládnutiu a riešeniu problémov ľudí a nehľadal si stále nejaké zástupné témy, ktorými sa snaží prekryť svoje zlyhania. Raz je to prevrat, potom je to zmena ústavy, nabudúce to možno bude pristátie mimozemšťanov v Tatrách.

Spomenuli ste zmenu ústavy. Robert Fico navrhuje zakotviť do ústavy, že existujú len dve pohlavia - muž a žena. Ako sa k tomu staviate vy ako konzervatívna politička?

Máme v Ústave zakotvené manželstvo muža a ženy. Podobne to majú aj iné krajiny a to je v poriadku a postačujúce. Dve pohlavia v ústave? No asi by sme mali v niečom konečne prvenstvo, keďže v rebríčkoch kvality života sme to žiaľ nedokážeme. Nebudem asistovať Robertovi Ficovi pri prekrývaní jeho problémov a vyzvala som aj konzervatívnych kolegov z opozície, aby tiež odmietli spoluprácu so Smerom. Ja sa vážne pýtam, prečo tu riešime takéto naozaj hlúposti a nerozprávame sa o tom, ako pomôcť tým, ktorí už dnes sú a tí ktorí budú najviac zasiahnutí katatrosfálnym vládnutím tejto koalície.

Na jeseň tohto roka ste sa vydali a následne ste oznámili, že ste tehotná. Pôjdete na materskú?

Nie na materskú nepôjdem. Ako poslankyňa NR SR nemám možnosť prerušiť si mandát. V minulosti navrhovala moja kolegyňa z klubu SaS pani Marcinková, aby poslankyne mohli ísť na materskú a po nej sa vrátiť do parlamentu. Žiaľ, u našich mužských kolegov to nenašlo podporu.

Ako to budete zvládať s malým dieťaťom?

Pre mňa je podstatné, aby sme boli obaja zdraví. Ak budeme zdraví, tak sa nám to s pomocou manžela a rodiny podarí skĺbiť. Uvedomujem si však, že to nebude jednoduché.

Niektoré poslankyne v minulosti navrhovali, aby bol v parlamente “detský kútik” privítali by ste to?

Určite áno, budeme už 3 poslankyne s bábätkami a viacero poslancov a poslankýň má malé deti, takže by tento priestor určite našiel svoje využitie. Dokonca si myslím, že tak veľká inštitúcia akou Národna rada je, by mala mať vlastné jasle či škôlku aj pre svojich zamestnancov a ich deti. Politici často žiaľ len ľúbivo hovoria o zladení pracovného a osobného života, o tom ako by ženy mali mať dostupné škôlky, ako podporujú firemné škôlky. No nemal by íst práve parlament príkladom?

Už máte nakúpenú celú výbavičku pre bábätko?

Kupujeme to tak postupne, dosť veľa máme našťastie zdedené. Manžel síce tvrdí, že už všetko podstatné máme, ale v tomto sa určite nezhodneme (smiech). Ale tie základné veci ako kočík a postieľku, to už máme.

Prezradíte nám aj termín a čo to bude?

Toto si ešte nechám pre seba.