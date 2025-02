Odtrhnutá hlava bábiky, hnev a urážky! Situácia v Šuranoch sa kvôli baterkárni vyhrocuje: Poslanci sa boja o život

(Zdroj: Gotion)

ŠURANY - V priemyselnom parku v Šuranoch by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries na výrobu batérií do elektromobilov. To sa však nepáči miestnym občanom, ktorí proti tomu protestujú až tak, že sa situácia začína vyhrocovať. Podľa primátora Šurian Mareka Filagu nenávisť prekročila červené čiary. Prípadom sa začala zaoberať aj polícia.