Zo Šurian priamo do Číny: Slovenská delegácia odhalila realitu modernej baterkárne

Do projektu sa zainvestuje približne 1,2 miliardy eur, čo z neho robí jednu z najväčších investícií v histórii Slovenska. Vďaka novej baterkárni vznikne asi 1 500 pracovných miest a región bude ťažiť z mnohých prínosov, pričom všetko bude fungovať za najvyšších ekologických a environmentálnych štandardov.

Tento projekt je preto ostro sledovaný širokou verejnosťou. Aby sa ľudia mohli presvedčiť na vlastné oči, ako bezproblémovo môže podobný závod fungovať, spoločnosť GIB zorganizovala pracovnú cestu do čínskeho mesta Hefei, kde sa nachádza "kópia" fabriky, ktorá vznikne aj v Šuranoch.

Na vlastné oči

Aby sa zabránilo šíreniu dezinformácií a strachu, spoločnosť GIB pozvala do Číny takmer stovku ľudí, ktorí mohli vidieť, ako takáto baterkáreň funguje.

Podľa Stevena Cai-a, viceprezidenta Gotion High-tech, najväčší strach z baterkárne majú zväčša ľudia bez technického vzdelania, ktorí si pod pojmom "fabrika" predstavujú zastaranú a znečisťujúcu výrobu.

Cesta do Číny však ukázala presný opak. Slovenskú delegáciu tvorili najmä miestni obyvatelia, ale aj odborníci a médiá. Samozrejme, prítomní boli aj zástupcovia spoločností InoBat, Gotion a GIB, ktorí boli pripravení odpovedať na všetky otázky.

„Cieľom bolo, aby naša iniciatíva poslúžila ako vzdelávacia kampaň. Aby ľudia pochopili, že kolujúce mýty o fabrike – napríklad osem komínov, rozpúšťadlá spôsobujúce neplodnosť či znečistenie podzemnej vody – jednoducho nie sú pravdivé,“ uviedol Pavol Krokoš, výkonný riaditeľ GIB EnergyX.

Ako dodal, väčšina ľudí projekt podporuje a vníma ho ako prínos pre rozvoj regiónu a infraštruktúry. Odporcovia sú podľa neho skôr hlučnou menšinou.

Sterilný závod

Fabrika, ktorú navštívili, sa nachádza v čínskom šesťmiliónovom meste Hefei – meste, ktoré kombinuje históriu a moderné technológie. Návštevníci mali možnosť vidieť na vlastné oči, aké batériové články sa budú v Šuranoch vyrábať, a získať odpovede na všetky otázky, ktoré ich trápili.

Jedným z najčastejších mýtov spojených s baterkárňami je, že pracovníci musia nosiť "kozmonautské" obleky, pretože výroba je nebezpečná. Faktom však je, že tieto overaly sa používajú pre čistotu batérií, nie na ochranu pracovníka. V čínskom závode mali návštevníci možnosť vidieť, ako sterilná je celá výroba – závod bol bez akejkoľvek nečistoty alebo zápachu.

Reakcie potvrdzujú úspech cesty

Po návšteve fabriky vyjadrili mnohí z prítomných svoje dojmy. Miestna poslankyňa obce Bánov, Petronela Mazúchová, potvrdila, že návšteva fabriky jej pomohla lepšie pochopiť výrobné procesy. „Vyvrátila som si viacero mylných predstáv o pracovnom prostredí a o účasti žien vo výrobe,“ uviedla.

Vysoký stupeň automatizácie a čistoty ju príjemne prekvapil a zdôraznila, že by bolo potrebné pokračovať v edukácii obyvateľov o reálnych podmienkach, aby sa zbavili obáv. „Viac im treba edukatívne a trpezlivejšie vysvetľovať, ako vplývajú chemické látky na výrobu,“ dodala Mazúchová.

František Hlavačka, zubný lekár zo Šurian, tiež pozitívne hodnotil návštevu: „Bol som veľmi milo prekvapený mierou automatizácie výroby a čistotou výrobných priestorov. Manipulácia so surovinami prebieha v uzavretom systéme, bez priameho kontaktu s chemickými látkami, takže je minimálne riziko pre zdravie pracovníkov.“

Ďalším dôkazom pozitívneho ohlasu je komentár miestnej obyvateľky Lucie Langerovej, ktorá vníma projekt ako významný prínos pre celý región: „Ja mám pozitívny názor, budem rada, keď do nášho regiónu prídu peniaze a myslím si, že nás to ovplyvní pozitívne. Jediné, čoho sa obávam, je, či tá udržateľnosť, ktorú sľubujú, bude aj reálne dodržaná tak, že si budeme strážiť našu prírodu. Dúfam a verím tomu, ale či to tak bude naozaj, to uvidíme až v realite.“

Samuel Cvik z komisie životného prostredia mesta Šurany bol tiež nadšený: „Bol som veľmi milo prekvapený, ako to vyzerá vnútri, v priestoroch fabriky. Naozaj čistota tam bola. Videl som, ako fungujú zamestnanci.“ Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, dodal, že je dôležité chápať vysokú mieru automatizácie výroby a očakávať bezpečné podmienky pre zdravie: „Toto je vysoko automatizovaná výroba, kde je veľmi dôležité pozerať na čistotu výroby. Očakávať nejaké problémy pre ľudské zdravie nie je úplne reálne a naopak toto prinesie príležitosti pre domácich.“

Moderná batériová fabrika s dôrazom na miestnu komunitu

V Šuranoch vyrastie moderná batériová fabrika, ktorá bude využívať najmodernejšie technológie a zároveň klásť dôraz na zamestnávanie miestnych obyvateľov. Spoločnosť GIB EnergyX plánuje zaškoliť domácich pracovníkov na všetky úrovne výroby a prispieť tak k rozvoju regiónu.

Po úspešnom ukončení malej environmentálnej štúdie (EIA) bude nasledovať veľká EIA a zmena územného plánu, aby bol projekt v súlade s najvyššími ekologickými a bezpečnostnými normami. Výstavba fabriky je naplánovaná na máj 2025, pilotná výroba sa očakáva v druhom kvartáli 2026 a plná prevádzka by mala začať v roku 2027.

Výroba v Šuranoch bude prebiehať podobne ako v čínskom závode Gotion, kde sa vyrábajú batériové články pre Volkswagen – v plne automatizovanom, uzavretom systéme, ktorý minimalizuje emisie a eliminuje zdravotné riziká pre zamestnancov aj obyvateľov v okolí. Bezpečnosť tohto procesu potvrdzuje aj lokalizácia čínskeho závodu v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny, čo zvýrazňuje dôraz na ochranu životného prostredia a zdravie komunity.

Návšteva fabriky v Hefei umožnila členom slovenskej delegácie získať reálny pohľad na moderné technológie a vysoké environmentálne štandardy, ktoré budú základom továrne v Šuranoch. Ich pozitívne dojmy len potvrdzujú záväzok GIB EnergyX byť dobrým susedom pre miestnu komunitu a zodpovedným partnerom pre celý región.

