Ako postupovať pri úmrtí v zahraničí? Ministerstvo poskytuje informácie o prevoze pozostatkov

"Proces prevozu telesných pozostatkov je podstatne zjednodušený v prípade, ak mal zosnulý občan uzavreté poistenie, ktoré pokrýva tiež náklady spojené s prevozom telesných pozostatkov v prípade úmrtia v zahraničí," ozrejmilo MZVEZ. Vysvetlilo, že ak takéto poistenie nebolo uzavreté, náklady na prevoz v drvivej väčšine prípadov hradí rodina zosnulého. Upresnil, že ak došlo k úmrtiu v rámci plnenia pracovných či služobných povinností, do úvahy môže pripadať aj zamestnávateľ zosnulého.

MZVEZ uviedlo, že v prípadoch úmrtí občanov SR v zahraničí poskytuje potrebnú súčinnosť zastupiteľský úrad. "V prípade úmrtia v zahraničí sa môžu rodinní príslušníci obrátiť na našich konzulárnych pracovníkov, ktorí rodine poskytnú základné informácie o možnostiach a nákladoch na prepravu telesných pozostatkov do SR alebo pohrebu v štáte, v ktorom občan SR zomrel," priblížil rezort.

Občianske združenie Svetluna pomáha rodinám

Občianske združenie Svetluna, ktoré pomáha rodinám pozostalých s úkonmi spojenými s repatriáciou tela zo zahraničia, upozornilo, že dnes neexistuje legislatívny rámec, ktorý by garantoval jednotný postup pri repatriáciách v rámci celej Európskej únie. "Ešte oveľa komplikovanejšia je situácia, keď k úmrtiu dôjde mimo únie. V závislosti od krajiny tak môže celý proces repatriácie trvať niekoľko týždňov až mesiacov," zdôraznila zakladateľka združenia Petra Podhorcová. Podotkla, že náklady na repatriáciu sa pohybujú od tisícov až po desaťtisíce eur.

Rezort zahraničia pripomenul, že istú mieru štandardizácie predstavujú medzinárodnoprávne dokumenty ako napríklad Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb, ktoré zjednocujú technické a hygienické štandardy na prevoz telesných pozostatkov. "Je potrebné si starostlivo vyberať subjekt, ktorý by mal prevoz vykonať tak, aby išlo o spoločnosť, ktorá má s cezhraničným prevozom pozostatkov skúsenosti a riadne technické vybavenie," poradil. Vysvetlil, že rezort diplomacie je síce oprávnený na poskytovanie potrebnej asistencie občanom v zahraničí, no nemá oprávnenie vstupovať do konania miestnych orgánov spojených s úmrtím občana SR. "Ako sú napríklad lehoty spojené s vykonávaním súdnej pitvy, prijatie rozhodnutia o uvoľnení pozostatkov, rozhodnutie či k úmrtiu došlo zavinením tretej osoby a podobne," objasnilo MZVEZ.