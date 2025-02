Od februára platia viaceré zmeny vo fungovaní vysokých škôl

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA - Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy (VŠ) sa zmení. Minister školstva bude vymenúvať o jedného člena menej ako akademický senát. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorá od 1. februára nadobúda účinnosť. Nová legislatíva prináša aj úpravu lehôt na vyhlásenie voľby rektora, upravuje pôsobnosť akademického senátu, spôsob obsadzovania miest vedúcich zamestnancov verejnej VŠ či kvalifikačné predpoklady na obsadzovanie miesta docenta a profesora.

Verejná VŠ a ministerstvo budú po novom musieť zverejniť na webe výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnej rady najmenej tri mesiace pred skončením funkčného obdobia člena. Určuje sa aj lehota na predkladanie návrhov na najmenej jeden mesiac. Ak členstvo v správnej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, výzva sa bude musieť zverejniť bezodkladne.

archívne video

Vysoké školy a SAV obstáli v prieskume kvality veľmi dobre (Zdroj: SITA/Jakub Kotian)

Skráti sa aj lehota pre vyhlásenie voľby kandidáta na rektora z 270 dní na šesť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Upravuje sa tiež povinnosť rektora verejnej VŠ predložiť ministerstvu školstva dlhodobý zámer až po jeho schválení v správnej rade. Po novom bude môcť rektor aj dekan vykonávať svoju funkciu dlhšie. Namiesto dvoch bude môcť rektor alebo dekan vykonávať funkciu najviac v troch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

Akademickému senátu zostáva zachované právo schvaľovať dlhodobý zámer VŠ. Rozširujú sa zároveň možnosti vysokých škôl financovať svoje kapitálové výdavky a výskumnú a vývojovú činnosť zo štátnych fondov, ako aj komerčných úverov.

Konzorciá vysokých škôl budú môcť po novom dostávať účelové dotácie priamo, nielen prostredníctvom rozpočtov VŠ. Nová legislatíva prináša aj možnosť poskytnúť motivačné štipendium aj nedávno skončeným absolventom, napríklad za vynikajúce výsledky na štátnych skúškach alebo za vynikajúcu záverečnú prácu.

Mení sa aj zákon o správe majetku štátu. Verejnoprávna inštitúcia bude môcť nadobudnúť do vlastníctva nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu za cenu nižšiu ako primeranú. Zavádzajú sa aj zmeny súvisiace s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. VŠ by si mohla požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy, ktorá posúdi, či jej vnútorný systém a jeho implementácia sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém aj právnickú osobu, ktorá je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania alebo je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Verejné obstarávanie pri učebniciach na VŠ sa od februára zjednodušuje

Verejné obstarávanie vo vzťahu k vysokoškolským učebniciam či skriptám sa zjednodušuje. Od februára pri ňom platia zmeny. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla od 1. februára účinnosť.

Úprava hovorí o tom, že zákon o verejnom obstarávaní sa nebude vzťahovať na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je tvorba a vydanie vysokoškolských učebníc, skrípt a ďalších výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl (VŠ) a študentov študijného programu tretieho stupňa, ktoré zadáva vysoká škola. Za novelou stojí skupina koaličných poslancov za Smer-SD a Hlas-SD.