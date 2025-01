Najnovší PRIESKUM mieša karty: Tesný súboj PS a Smeru! V parlamente by bolo sedem strán

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,6 percenta hlasov. Nasledovala by strana Smer-SD, ktorú by volilo 22,5 percenta, a na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 13,0 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.