Na zemetrasenie v Hlase reagujú politici: Vláda je v kríze, priznáva Kéry! Chaos, odkazuje opozícia

(Zdroj: TASR / Jakub Kotian, Topky.sk)

Po vylúčení dvoch rebelujúcich poslancov má koalícia oficiálne síce 77 poslancov, no osud troch poslancov okolo Rudolfa Huliaka je naďalej nejasný. Trojica poslancov totiž odišla z poslaneckého klubu SNS, strany, vďaka ktorej sa prekrúžkovali do parlamentu. Dôvodom boli v tom čase názorové rozbroje s predsedom SNS Andrejom Dankom. Huliakovci sa v tom čase vyjadrili, že nechcú hlasovať za vládne návrhy zákonov, následne pritvrdili a odmietli sa aj prezentovať v rokovacej sále, kvôli čomu mali tesnú väčšinu - 76 poslancov. Pre chybu Ľubomíra Vážneho sa januárovú schôdzu nepodarilo na prvýkrát otvoriť, lebo nemali potrebnú nadpolovičnú väčšinu poslancov.

Migaľ sa v piatok v noci vyjadril, že nikam neodchádza a uviedol, že sa rozhodol bojovať po tom, ako "sa Hlas začal meniť na Smer", pričom verí, že za ideály, ktoré zastáva, malo zmysel počas uplynulých mesiacov bojovať.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Opätovne sa k celej veci vyjadril aj Migaľ, ktorý v sobotu ráno len stručne napísal, že "aj dnes vyšlo slnko".

Koaličný poslanec za Smer Marián Kéry priznal, že vláda je v kríze, za ktorú podľa jeho slov môžu nezodpovední poslanci okolo Samuela Migaľa. "Človek by si mal dokázať naliať čisté víno. Aj to reálne, ale aj metaforické. To druhé vtedy, ak si to vyžaduje situácia, ktorej čelí. Takýmto obrazným čistým vínom je pre našu vládnu koalíciu priznanie, že sme v kríze. Nie obsahovej, aj keď nepodloženými, vymyslenými emóciami verejnosť bičujúca opozícia tvrdí kontinuálne opak," napísal na sociálnej sieti a kritizoval piatkové protesty. Pýta sa pritom nespokojných poslancov, z ktorých polovicu - Migaľa a Šalitroša v piatok kongres strany Hlas vylúčil zo strany.

"Čoraz viac sa aj mne na jazyk tlačí otázka: „Vedia, čo vlastne chcú? Dlhé týždne sa sťažovali, najmä ústami samotného poslanca Migaľa, že s nimi nekomunikuje predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Ten im pred pár dňami odkázal, že priestor na takúto diskusiu bude na víkendovom pracovnom sneme. Aktuálna reakcia Migaľovcov? Vraj ako sa dohodli s vedením strany ešte v utorok, pracovného snemu sa nezúčastnia a chcú „umožniť vedeniu strany upokojiť situáciu“," uviedol Kéry a následne vyzdvihol slová prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sám kritizoval Migaľovcov za ich kroky.

POTLESK PRE PÁNA PREZIDENTA PELLEGRINIHO Človek by si mal dokázať naliať čisté víno. Aj to reálne, ale aj metaforické.... Posted by Marián Kéry- poslanec NR SR on Friday, January 24, 2025

Svoj názor vyjadril aj Gábor Grendel za OĽaNO. "Rebeli? Nežartujme…Ferenčák, Migaľ, Šalitroš, Malatinec. Poslanci, ktorí sú označovaní za rebelov. Tak si pripomeňme, za čo všetko štyria “rebeli” hlasovali. Vďaka “štátnickému” hlasu poslanca Ferenčáka prešlo aj väzenie pre lekárov. Nie sú to rebeli. Sú spoluzodpovední za najväčšie svinstvá, ktoré Ficova koalícia doteraz schválila," napísal na sociálnej sieti.

Rebeli? Nežartujme… Ferenčák, Migaľ, Šalitroš, Malatinec. Poslanci, ktorí sú označovaní za rebelov. Tak si pripomeňme,... Posted by Gábor Grendel on Saturday, January 25, 2025

Vyjadril sa aj exminister obrany a šéf Demokratov Jaroslav Naď.

SMER PRIZNAL KOALIČNÚ KRÍZU Ústami poslanca Kéryho SMER priznal koaličnú krízu a Ficovi tak ostali oči pre plač.... Posted by Jaro Naď on Saturday, January 25, 2025

Na sociálnej sieti sa k celej veci vyjadril aj Miroslav Žiak z SaS. "Ľudia z celého Slovenska zakričali Ficovi, že stačilo. Ešte stále by mohol odísť s ako s takou maličkou cťou. Komunista sa však nikdy nevzdáva moci, preto bude ťahať krajinu na okraj priepasti.Preto musíme vytrvať. Prvé lastovičky v podobe poslanca Migaľa a jeho kolegu už vyleteli," napísal.

Ku krokom koaličnej strany sa vyjadrila exministerka MiRRI Veronika Remišová. "Výsledok boja o válovy v Hlase: 2 vylúčení poslanci. Poslanecké kluby vládnej koalície už majú menšinu - 74 poslancov. Chaos!" napísala na sociálnej sieti.

Výsledok boja o válovy v Hlase: 2 vylúčení poslanci. Poslanecké kluby vládnej koalície už majú menšinu - 74 poslancov. Chaos! Posted by Veronika Remišová on Friday, January 24, 2025

Vyjadril sa aj Igor Matovič. "79-2-2=75? Asi nie. Od začiatku na odbojnú štvorku určite nasadili SIS. Zároveň, ak s nimi doteraz roky bili bandu, na stopro nie sú čistí…a tak stačí chlapcov stlačiť na správnom mieste tela…a je po hodnotách aj po odvahe," napísal na sociálnej sieti.

79-2-2=75? asi nie V utorok počas mimoriadnej schôdze jeden hlasák v kuloároch tvrdil, že “Ferenčák je už uprataný. Už... Posted by Igor Matovic on Saturday, January 25, 2025

Hlas včera konečne vylúčil Migaľa a Šalitroša. Žiadali štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda Národnej rady,... Posted by Miroslav Suja • Republika on Friday, January 24, 2025

O vylúčení rozhodol pracovný kongres

Koaličná strana Hlas-SD na piatkovom pracovnom kongrese vylúčila poslancov Národnej rady (NR) SR Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu. Informovala o tom hovorkyňa strany Michaela Eliášová. "Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré menovaní poslanci vzniesli na utorňajšom (21. 1.) rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu. Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD," uviedla strana v stanovisku.

Zároveň deklarovala, že kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, ich sociálne zabezpečenie a prinášanie stability do spoločnosti. Tieto hodnoty, ako tvrdí, nepodriadi osobným záujmom svojich členov. Poslancom, ktorých na kongrese vylúčili, podľa nej nejde o prezentované hodnoty, ktoré deklarujú vo svojich mediálnych výstupoch. Jediné čo požadovali, boli podľa strany politické funkcie, čo je nezlučiteľné s členstvom v Hlase-SD. Návrh na vylúčenie poslancov následne schválilo predsedníctvo Hlasu-SD.

Chceli čo najrýchlejšie stretnutie

Štvorica poslancov strany Hlas-SD, nespokojných s jej súčasným smerovaním, ktorých súčasťou je aj dvojica Migaľ a Šalitroš, vyzvala v nedeľu (19. 1.) predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka na čo najrýchlejšie stretnutie. Navrhla termín rokovania na utorok 21. januára. Líder Hlasu-SD odkázal, že sa teší na víkendový kongres strany (24. až 25. 1.), "ktorý bude skvelou príležitosťou v pokoji si sadnúť a otvorene si vyjasniť názory". Migaľ v piatok na sociálnej sieti informoval, že sa na kongrese strany nezúčastňujú, aby umožnili vedeniu upokojiť situáciu a zabránili eskalácii vnútrostraníckeho napätia.

Proti štvorici poslancov a ich postoju a komunikácii sa ohradili krajskí predsedovia strany. Kriticky sa ku skupine vyjadril aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý Hlas-SD založil a zostal jej čestným predsedom. Poslanci podľa neho žiadajú silné mocenské postavenie a ziskom pozícií podmieňujú lojalitu vláde.