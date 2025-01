Politológ sa pozrel na situáciu v koalícii: Migaľovci zavarili vláde, takto vidí jej budúcnosť

(Zdroj: TASR / Jakub Kotian, Topky.sk / Vlado Anjel, FB / Radomír Šalitroš)

BRATISLAVA - Koalícia dočasne stratila väčšinu, rebelujúci štyria poslanci, z toho dvaja stále v strane Hlas oznámili, že nebudú do vyriešenia situácie hlasovať v parlamente, premiéra vylúčenie zvyšných dvoch poslancov zo strany Hlas prekvapilo. Aj to sú udalosti posledných hodín. Čo to znamená pre koalíciu? Je to problém? A čo môžu v súčasnosti robiť, aby stav zvrátili a získali väčšinu späť? Politológ to vidí jasne.

V piatok večer informoval kongres strany Hlas o tom, že dvoch zo štyroch rebelujúcich poslancov - Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša vylúčili zo strany. Dôvodom bolo podľa predsedu strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vydieranie predsedníctva strany. "Návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré menovaní poslanci vzniesli na utorňajšom (21. 1.) rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu. Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas-SD," uviedol ešte v piatok Šutaj Eštok, pričom viac podrobností priblížil v sobotu po kongrese strany.

Vylúčenú dvojicu označil za vydieračov, ktorí sa neriadili hodnotami strany a prišli do Hlasu-SD krátko pred voľbami. Zvyšní dvaja rebelujúci poslanci - Ján Ferenčák a Roman Malatinec nateraz ostávajú v strane. Šéf strany im odkázal, že si majú vybrať, či chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými zakladali Hlas-SD, pokračovať v odkaze zakladateľa strany a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho alebo chcú byť "v partii dvoch vydieračov, ktorým ide o mocenské pozície".

To, ako konal koaličný partner, však zaskočilo predsedu vlády Roberta Fica. Premiér chce, aby mu Hlas-SD vysvetlil vylúčenie Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša. "Keby nás bolo sto vo vládnej koalícii tak si viem predstaviť, že sa s niekým rozlúčime, ale je nás 79 a dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s Rudolfom Huliakom (nezaradený) a ďalšími dvoma," povedal Fico v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Zároveň nevie, čo spraví Hlas s poslancami Jánom Ferenčákom a Romanom Malatincom. Strany SNS a Hlas-SD si podľa Fica nevedia udržať počty poslancov, s ktorými vstúpili do vládnej koalície. Za toto podľa vlastných slov nenesie zodpovednosť. "Za to zodpovedajú Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). (...) Ja im opakujem, nechcite odo mňa, že budem riešiť vaše vnútorné problémy," uviedol Fico. Tvrdí, že šéfovia koaličných strán majú čas na vyriešenie situácie do konca marca. Medzičasom sa štvorica poslancov vyjadrila, že kým sa situácia nevyrieši, nebudú v parlamente hlasovať a žiadajú premiéra o urgentné vyriešenie situácie. Tým koalícia prakticky stratila väčšinu v parlamente, aktuálne bez rebelujúcich poslancov okolo Samuela Migaľa majú 75 hlasov.

Čo bude ďalej?

Opozícia vyzvala premiéra o vyhlásenie predčasných volieb a odstúpenie. Čo teda bude ďalej a aký vývoj očakáva odborník? Na to sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka. Podľa jeho slov je rozhodnutie Migaľovcov pre koalíciu veľký problém. "Znamená to, že vláda stratila podporu väčšiny v parlamente a ak sa bude pán Huliak tváriť, že nepatrí k vládnej koalícii, môžeme ju označovať výrazom menšinová vláda. Títo štyria poslanci spoločne s parlamentnou opozíciou môžu odteraz blokovať parlament. A netreba zabúdať, že prezident môže podľa ústavy rozpustiť Národnú radu SR, ak nebude viac ako tri mesiace schopná sa uznášať. Opozícia spolu s týmito poslancami teraz môžu rozhodnúť o predčasných voľbách," ozrejmil pre Topky.sk.

Ako dodal, predseda Hlasu po vylúčení dvojice rebelujúcich poslancov prakticky stratil možnosť riešiť problém a namiesto toho, aby ho vyriešil, ho len znásobil. "Určite nešlo o dobrý krok. Vládna koalícia teraz stratila väčšinu v parlamente. A ak by napríklad došlo na pokus odvolať ministra vnútra, Matúš Šutaj Eštok by mal pár dní určite nepokojný spánok," vysvetlil. Aj keď sa premiér prakticky vyjadril tak, že vnútorné problémy v strane riešiť nebude, kríza sa už týka aj koalície. Preto je podľa politológa na mieste, aby priložil ruku k dielu a s rebelujúcimi poslancami rokoval, pokiaľ nechce vyvolať predčasné voľby. "V opačnom prípade sa mu koalícia rozpadne rýchlejšie, než sám predpokladal," upozornil.

Voľné stoličky s menami Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po pracovnom kongrese strany HLAS – sociálna demokracia. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Vyjadril sa aj k situácii s poslancami okolo Rudolfa Huliaka, ktorí na jeseň odišli z poslaneckého klubu SNS pre konflikty s predsedom strany Andrejom Dankom. Priblížil, že Huliakovci otvorene podporujú vládu a aj premiéra Fica, problém majú len s predsedom SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. O voľby podľa slov Štefančíka záujem nemajú. Iná situácia je ale u Migaľovcov. "U Migaľovcov musí byť prístup podobný, pretože zatiaľ nemajú plán B. Nateraz sú bez vlastnej strany, z tej starej sú prepustení a založiť novú bude chvíľu trvať," vysvetlil s tým, že požiadavky, ktoré podľa Šutaja Eštoka predostreli, teda post ministra vnútra, podpredsedu NR SR, riaditeľa vojenského spravodajstva a podpredsedu strany Hlas-SD boli prehnané. Zamýšľa sa však nad tým, či nešlo len o taktiku - ak by totiž žiadali len ministerstvo, nemuseli by dostať nič, ale ak by žiadali štyri kľúčové posty, mohli očakávať, že dostanú aspoň ministerstvo.

To, aké kroky v súčasnosti spravia zvyšní rebelujúci poslanci Ján Ferenčák a Roman Malatinec, je podľa Štefančíka otázne. Nateraz však stoja za svojimi kolegami Migaľom a Šalitrošom a "vyzerá to tak, že sa nedali zatiaľ kúpiť za nejakú funkciu, hoci všetko ukáže čas". Politológ ale predpokladá, že časom obaja odídu sami. "Rozhodnutie vylúčiť len dvoch a dvoch nechať je možno len taktika, ako rozdeliť rebelujúcich poslancov. Rozhádzať si nepriateľov je totiž osvedčená taktika, ako tlak zmierniť. Budeme si však musieť počkať na zvyšných dvoch, ako sa rozhodnú," uzavrel.