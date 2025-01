Dôležité upozornenie pre vodičov: Nočná uzávera tunela Bôrik na D1

Tunel Bôrik (Zdroj: ndsas.sk)

archívne video

Výstavba tunela Karpaty pri Bratislave bude strategickou investíciou (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Ľavá tunelová rúra v smere do Bratislavy bude uzavretá v plánovanom čase od polnoci do 4.00 h a pravá tunelová rúra v smere Prešov od 00.30 h do 4.00 h," uviedla hovorkyňa. Obchádzková trasa v uvedenom časovom intervale povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18, odklonom cez mesto Svit.Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali dopravné obmedzenia a jazdili bezpečne a opatrne.