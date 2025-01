Výstavba nájomných bytov v Košiciach a okolí má podľa premiéra podporu vlády

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KOŠICE - Podporu vlády pre výstavbu nájomných bytov v Košiciach a okolí v rámci štátom podporovaného nájomného bývania deklaroval premiér Robert Fico (Smer-SD). Potvrdil plány, v rámci ktorých by v partnerstve s mestom Košice a rakúskym investorom malo počas desiatich rokov pribudnúť zhruba 5400 nájomných bytov, ďalšie nájomné byty by mali vyrásť v oblasti Valalík pri novej automobilke Volvo. Premiér o tom informoval vo štvrtok v Košiciach po rokovaní so zástupcami Ministerstva dopravy SR, Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), mesta Košice, Košickej arcidiecézy a investora.