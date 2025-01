Fico sľubuje revolúciu v bývaní: V Košiciach pribudnú tisícky nájomných bytov!

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

KOŠICE - Podporu vlády pre výstavbu nájomných bytov v Košiciach a okolí v rámci štátom podporovaného nájomného bývania deklaroval premiér Robert Fico (Smer-SD). Potvrdil plány, v rámci ktorých by v partnerstve s mestom Košice a rakúskym investorom malo počas desiatich rokov pribudnúť zhruba 5400 nájomných bytov, ďalšie nájomné byty by mali vyrásť v oblasti Valalík pri novej automobilke Volvo. Premiér o tom informoval vo štvrtok v Košiciach po rokovaní so zástupcami Ministerstva dopravy SR, Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), mesta Košice, Košickej arcidiecézy a investora.

Výstavba nájomných bytov v Košiciach a okolí má podporu vlády, tvrdí premiér (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Podľa neho je prvá etapa projektu v Košiciach, ktorá hovorí o 1700 bytoch, pripravená veľmi dobre a je realistická. "Myslím si, že sme prekonali všetky administratívne, zákonné prekážky a môžeme sa s plnou vervou pustiť už do reálnej realizácie tohto projektu," povedal Fico. Zopakoval, že nepôjde o sociálne, ale o štandardné nájomné byty. Ak to bude potrebné, podľa vlastných slov je pripravený rokovať o odstraňovaní nejakých prekážok.

"Začíname veľmi intenzívne diskutovať, ako využiť naakumulované zdroje v 2. a 3. pilieri dôchodkového sporenia," avizoval s tým, že o tom hovoril aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. "Samotné spoločnosti, ktoré spravujú 2. a 3. pilier, hovoria, že určitý objem zdrojov by sa mohol použiť na výstavbu nájomných bytov," doplnil premiér.

Prvá etapa nájomných bytov je reálna v blízkom horizonte

Projekt je podľa neho obrovským investičným stimulom pre slovenskú ekonomiku, pričom ide o výhodnú spoluprácu pre všetkých zainteresovaných - mesto, štát aj investora. Avizoval, že 30. januára je naplánované celoslovenské stretnutie pre samosprávy, ktoré majú záujem o nájomné bývanie. Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka je prvá etapa nájomných bytov v Košiciach reálna v blízkom horizonte. "Myslím si, že to nebude len slovenská téma, ale ak Európa uvidí, že dokážeme získať iné financie, nielen financie štátu, ale investorov a dobre to nastaviť a nakombinovať, tak môžeme byť aj európskymi lídrami," skonštatoval.

Spustenie registrácie záujemcov o takéto byty je podľa Evy Lisovej z AŠPNB naplánované v priebehu februára. "Máme informácie od investičného partnera, že prvú bytovku by sme mali mať k dispozícii na prelome prvého a druhého kvartálu tohto roka," spresnila s tým, že by sa to malo týkať Bratislavy. Od januára 2025 môžu súkromní investori po dohode s vládou stavať nájomné byty. O ich zabezpečenie majú zatiaľ záujem dvaja investori. Do projektu má každý priniesť po 500 bytov. Spoločnosti pritom byty nemusia stavať priamo. Môžu si nájsť hotový projekt, kúpiť ho a zaradiť ho do systému štátneho nájomného bývania.