Fico to povedal otvorene: Ak si Hlas a SNS nevyriešia spory v stranách, budú predčasné voľby!

BRATISLAVA - Ak si koaličné strany Hlas-SD a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, budeme musieť ísť do predčasných volieb. Druhá možnosť je, že sa otvorí koaličná zmluva a zmenia sa pomery v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Fico zároveň deklaroval, že urobí všetko pre to, aby koalícia vydržala. Ozrejmil aj to, že poslanecký klub Smer-SD je stabilný. Čo sa týka zahraničnopolitickej orientácie SR, Fico potvrdil, že sa na nej nič meniť nebude. Fico však chce v novom stanovisku k zahraničnopolitickej orientácii, ktoré plánuje navrhnúť, upozorňovať na možné bezpečnostné riziká a na to, čo hrozí Európskej únii pre vojnu na Ukrajine.

V súvislosti s Ficovým stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom objasnil, že o tejto ceste informoval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a predsedu Európskej rady Antónia Costu a že to bola súkromná cesta. Rovnako potvrdil, že má záujem o aktívnu komunikáciu s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. "Ak bude šanca zorganizovať stretnutie s americkým prezidentom, urobíme všetko pre to," vyhlásil v súvislosti s úvahami o návšteve Trumpa v SR.

Prioritnými témami v domácej politike, ktorým sa chce Fico venovať, sú podľa jeho slov výstavby nemocníc a nájomných bytov. Na tému nedávneho kybernetického útoku na informačný systém katastra Fico ubezpečil, že všetky informácie sú zálohované. Rovnako pre túto situáciu nevylúčil ani úvahy o konci šéfa Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Juraja Cellera vo funkcii.

Problémy s plynom

Robert Fico tiež povedal, že Rusko doručí Slovensku všetok zemný plyn, ktorý sa v nasledujúcom období na základe zmluvy zaviazalo dodať. Po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu by na to malo využiť náhradné trasy, ako je napríklad plynovod cez Maďarsko.

Slovensko má dodávky plynu v najbližšom období zabezpečené, problém je podľa Fica zastavenie tranzitu cez Slovensko do ďalších krajín západnej Európy a z toho vyplývajúca strata tranzitných poplatkov a zároveň tlak na rast cien tejto komodity.

"V roku 2024 sa prijali všetky opatrenia, lebo sme museli rátať s možnosťou zastavenia toku plynu z východu, máme plné zásobníky, máme diverzifikačné zmluvy, pokiaľ ide o domácu spotrebu, nemáme zatiaľ žiadny problém. Rovnako ruská strana potvrdzuje, že to, čo nám má doručiť, tých tri až 3,5 miliardy metrov kubických, doručí. Existuje južný tok, existujú iné možnosti," povedal Fico.

Premiér zopakoval, že Slovensko podľa neho príde o 500 miliónov eur za tranzit plynu. Zastavením toku cez Ukrajinu však Európa príde o dodávku približne 13,5 miliardy metrov kubických, čo vyvoláva podľa premiéra tlak na ceny, ktoré sú v súčasnosti päťnásobne vyššie ako v USA. To má vplyv na konkurencieschopnosť EÚ.

"Toto hlavný dôvod, prečo som bol v Bruseli, kde som varoval Komisiu, oni to veľmi dobre vedia. Ak nebudeme ďalej pracovať na dovoze určitého objemu plynu aj z východu cez Ukrajinu, tak budeme svedkami nedostatku plynu v Európe a budeme svedkami obrovského nárastu cien plynu v Európe, čo nás definitívne zlikviduje v porovnaní so Spojenými štátmi alebo Čínou," zdôraznil Fico.

Vo štvrtok (9. 1.) rokoval premiér a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) o tranzite plynu cez Ukrajinu s eurokomisárom pre energetiku Danom Jörgensenom. Na základe týchto rokovaní bude od budúceho týždňa pracovať špeciálna skupina na úrovni EÚ za účasti ministerky Sakovej. Tá by mala vytvárať tlak na ukrajinskú stranu, aby sa obnovil tok plynu z východu na západ. Ukrajina však informovala, že sa na práci tejto skupiny nezúčastní.

Premiér dodal, že pokiaľ sa v horizonte niekoľkých týždňov situácia nezmení, bude iniciovať recipročné opatrenia voči Ukrajine, ktoré už vo štvrtok avizoval. Má ísť napríklad o zastavenie dodávok regulačnej elektriny na Ukrajinu, zastavenie humanitárnej pomoci, alebo aj vetovanie ďalšej pomoci Ukrajine na pôde EÚ.