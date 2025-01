Populárny fastfood či veľký obchodný reťazec: V obci pri Bratislave má vyrásť nový nákupný komplex

(Zdroj: Getty images, Kaufland)

BERNOLÁKOVO – V obci Bernolákovo by v blízkej mohol vyrásť nový obchodný komplex. Vyplýva to zo zámeru zverejneného na Enviroportáli. Jeho súčasťou by malo byť niekoľko maloobchodných jednotiek a podľa predbežných správ by sa na mieste mal nachádzať aj veľký obchodný reťazec Kaufland a prevádzka populárneho fastfoodu Burger King.