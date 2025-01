Veľké novinky pre milovníkov jedla: Mieri k nám nová sieť fastfoodov! Obrovský rozdiel oproti konkurencii

(Zdroj: Getty Images)

Informáciu priniesli Hospodárske noviny. „Ak sa naplnia naše očakávania na českom trhu, v druhej polovici roka 2026 začneme s vyhľadávaním vhodných priestorov v Bratislave,“ uviedol Andrej Zajcev, ktorý stojí za českou divíziou frančízy dean&david. Akým tempom bude firma expandovať u nás, zatiaľ nekonkretizoval.

V Česku svoju prvú pobočku otvorili len pred pár dňami a to na prízemí nákupného centra Máj Národní v Prahe. Už čoskoro majú pribudnúť ďalšie podniky V prahe ale aj ďalších českých mestách. Do konca roka by malo pribudnúť šesť nových prevádzok. Zajcev tvrdí, že ich motiváciou na expanziu v Česku bolo to, že na danom trhu vnímajú nedostatok podobných reštaurácií. Podľa neho sa im tak črtá veľká príležitosť na úspech.

Hoci ide technicky o fastfood, sama spoločnosť sa do tejto kategórie nezaraďuje. Namiesto toho sa označuje ako lifestyle food bar. „Kombinujeme prvky reštaurácie, kaviarne a baru s dôrazom na zdravý, kvalitný a moderný životný štýl,“ povedal Zajcev. Českým zákazníkom momentálne ponúka curry, wrapy, šaláty, sendviče, bowls, dezerty, raňajky či nápoje. V ponuke majú vegánske či vegetariánske jedlá, ale aj tie s mäsom.

Sieť dean&david vznikla v roku 2007 v Mníchove a v súčasnosti má po celom svete viac ako 200 prevádzok. Jej zakladateľ David Baumgartner sa pri cestovaní po svete inšpiroval šalátovými barmi v USA, džúsy v Austrálii či a atmosféra pouličného jedla v juhovýchodnej Ázii.