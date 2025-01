Premiér chce navrhnúť vydať stanovisko k zahraničnopolitickej orientácii SR

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii SR. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel.

"Na Úrade vlády SR intenzívne analyzujeme situáciu v niektorých členských štátoch Európskej únie, osobitne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Rumunsku. Nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel ma núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby sme vydali k danej situácii spoločné stanovisko definujúce obsah a kvalitu zahraničnopolitickej orientácie Slovenska a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadime," uviedol.

Predseda vlády zároveň potvrdil aj štvrtkovú (9. 1.) cestu do Bruselu v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu. V piatok (10. 1.) sa má premiér zúčastniť na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. "Opoziční poslanci tam chcú so mnou hovoriť o mojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rád im vyhoviem," povedal.