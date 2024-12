Horskí záchranári pomáhali 72-ročnému turistovi: Pri zostupe z vrcholu vo Veľkej Fatre zablúdil

(Zdroj: hzs.sk)

Staršieho muža pri schádzaní do ústia Vápennej doliny zastihla tma. "Stratil orientáciu, zišiel z chodníka a zablúdil. Pátrať po ňom odišli horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra. Po lokalizácii mu boli podané teplé tekutiny a v sprievode záchranárov pokračoval smerom do Blatnice, kde bol odovzdaný do starostlivosti rodinným príslušníkom," priblížila HZS.

