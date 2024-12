AKTUÁLNE Kolaps zdravotníctva zažehnaný: Šaško si s Visolajským podali ruky a podpísali DOHODU!

Kamil Šaško (Zdroj: topky/ Ján Zemiar)

Vyhlásenie ministra zdravotníctva a šéfa odborárov po podpise zmluvy o zmieri

Vláda na svojom piatkovom rokovaní odobrila nemocničným lekárom pôvodné zvýšenie platov. Vyplýva to zo schválenej zmluvy o sociálnom zmieri v zdravotníctve, ktorú podpísal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Na tlačovej konferencii si tieto podpísané zmluvy vzájomne vymenili.

Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením je kompromisom, uviedol minister. "Skutočným víťazom našej dohody je slovenský pacient," vyhlásil Šaško v reakcii na podpis zmluvy, ktorú podpísal v mene vlády. Uviedol, že má podporu vlády aj koaličných partnerov. "Túto dododu dnes jednohladne potvrdila vláda," povedal. Je rád, že k dohode došlo pred Vianocami a tak môže ohlásiť dobrú správu pre každého, kto si želá lepšiu zdravotnú starostlivosť a pokoj v slovenskej spoločnosti. "Život a zdravie pacienta je centrom záujmu tejto zmluvy," uviedol. Dodal, že zdroje na zvýšené financovanie bude hľadať vrámci svojho rezortu.

Šaško vyhlásil, že si prácu slovenských lekárov nesmierne váži a uvedomuje si, akú zodpovednosť nesú na svojich pleciach. "Je to pre nich poslaním a nie povolaním. Ako minister zdravotníctva chcem vždy za nimi stáť a aj budem stáť," povedal Šaško.

"V niektorých veciach sme ustúpili my, v niektorých vláda a na svete je kompromis," uviedol Visolajský, podľa ktorého sa podľa najbližších mesiacov ukáže, či sa sľuby vlády zmenia na konkrétne kroky. Šéf odborárov bude v najbližšom období kontrolovať vládu, či plní konkrétne kroky z dohody, ktoré treba splniť do konca februára. Ocenil nájdenie kompromisu a poďakoval sa aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Podľa jeho slov sa o znení dohody rokovalo ešte do 12. hodiny.

Poďakovanie adresoval aj všetkým 3340 lekárom, ktorí podali výpovede, za to, že vďaka nim sa podarilo dosiahnuť dohodu i na mzdách pre zdravotné sestry či iného zdravotníckeho personálu. "Veľmi pekne ďakujem aj sestrám, ktoré za nami stáli a podporovali nás vo výpovediach," vyhlásil Visolajský, ktorým počas brífingu lomcovali emócie. Poďakoval sa aj mladým medikom, ktorí sa za lekárov postavili, prejavili svoj názor, či vyšli do ulíc.

Čo hovorí zmluva s odborármi?

V zmluve sa vláda zaviazala, že nemocničným lekárom sa budú zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Zabezpečiť to má novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú má vláda bezodkladne v skrátenom legislatívnom konaní predložiť na rokovanie Národnej rady SR. Parlament má podľa zmluvy čas odobriť zmeny do konca februára. Výnimkou sú lekári, ktorí pracujú na menej ako polovicu úväzku a zároveň pracujú u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s výnimkou nemocníc a záchraniek. Rovnako ak sú štatutárnym orgánom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zmluva obsahuje aj body k zmene systému financovania zdravotníckych zariadení i opatreniam na zvýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. Body sa týkajú aj zrušenia zdaňovania nepeňažného plnenia pri vzdelávaní zdravotníkov či zabezpečenia lekárskych fakúlt tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. Zmluva sa venuje napríklad aj požiadavke týkajúcej sa reformy vzdelávania.

Ambulantné a zubnolekárske pohotovosti budú dostávať viac peňazí

Úhrady z verejného zdravotného poistenia pre ambulantné pohotovosti a zubnolekárske pohotovosti sa zvýšia. Vyplýva to z novely nariadenia vlády, ktorú v piatok schválila vláda. Odôvodnila to potrebou zabezpečiť primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov u daných poskytovateľov, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Kabinet poukázal na to, že od budúceho roka dôjde u poskytovateľov pohotovostí k zvýšeniu mzdových nákladov u sestier. "Nakoľko uvedené zmeny budú mať priamy dopad na zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov u týchto poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú zohľadnené v súčasnosti stanovených úhradách pre ambulancie pohotovostných služieb, je potrebné zvýšené ekonomicky oprávnené náklady premietnuť do úhrad z verejného zdravotného poistenia pre zubnolekársku pohotovostnú službu a ambulantnú pohotovostnú službu," dodal. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. januára budúceho roka.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo na jeseň výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Neskôr začali podávať aj výpovede z nadčasov. Lekárski odborári trvali na plnení memoranda, ktoré s nimi v roku 2022 podpísal vtedajší vládny kabinet.

Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 31. decembra vyprší výpovedná lehota. V súvislosti s tým bol prijatý zákon, ktorý rozšíril definíciu mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, počas ktorej by boli zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.