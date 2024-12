Niektoré časti novej štruktúry aktívnych záloh budú len pre vojakov, uviedol Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Niektoré časti novej štruktúry aktívnych záloh budú určené pre príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Pôjde o takzvaných žandárov, ktorí by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku. Do iných častí záloh chce Ministerstvo obrany (MO) SR prilákať aj civilných obyvateľov Slovenska. Celý projekt má názov Národné obranné sily. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii pri príležitosti bilancie rezortu za rok 2024.

V rámci časti obranných síl pre civilistov by mohli vzniknúť tri časti aktívnych záloh - operačné zálohy, pohotovostné zálohy a branné zálohy. "Ide o ten model, ktorý som vám už predstavil, to znamená 3000 eur za 14 dní výcviku, plus ďalšie tri víkendy a desať dní pohotovosti," ozrejmil minister. Občania, ktorí by mali záujem o branné zálohy, teda by si chceli výcvik skúsiť a nechceli sa viazať, by dostali príspevok v polovičnej hodnote.

archívne video

Robert Kaliňák z Národnej rady k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Takzvaných žandárov by mohli tvoriť príslušníci OS SR vo svojom voľnom čase. Polícii by mali asistovať pri udržiavaní verejného poriadku. Kaliňák zdôraznil, že takýto systém funguje aj v iných krajinách. Spomenul napríklad talianskych carabinierov. Kaliňák o projekte informoval už pred časom na tlačovej konferencii. Prezentoval ho aj poslancom na neverejnom rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.

Minister obrany na tlačovej konferencii zároveň vyhlásil, že medializované informácie o údajnej novej nemocnici v bratislavskej Rači je aktivita ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). "On to spomenul v nejakej relácii a potom sme spolu nejaké veci diskutovali," uviedol. Fáza projektu podľa Kaliňáka nie je ďalej, ako pri nápade. "Bola by to aktivita ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra a nejakou svojou mierou môžeme prispieť aj my," vyhlásil. Mohlo by to podľa neho byť napríklad priestormi.