Na severnom a strednom Slovensku treba počítať s vetrom a vetrom na horách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okrese Poprad priebežne do utorka (17. 12.) do 12.00 h a Liptovský Mikuláš do polnoci. V Liptovskom Mikuláši môže vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až 65 kilometrov za hodinu (km/h), v Poprade 65 až 70 km/h.

archívne video

Pri obchodnom centre Central vyvrátilo stromy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch tam môže vietor dosahovať rýchlosť až 160 km/h. Výstraha prvého stupňa platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice a Žilina, v ktorých môže vietor dosahovať rýchlosť až 135 km/h. Niektoré výstrahy platia až do utorka (17. 12.) večera.