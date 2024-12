Počasie udrie v plnej sile, Slovensko zasiahne sneženie: Môže napadnúť až 15 cm! Vieme, kde to bude najhoršie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Imagaes)

Snežiť začne na našom území už dnes, keďže sa na naše územie presúva tlaková níž. Tá však bude postupovať podľa portálu imeteo.sk o čosi južnejšie a tak zrážky nebudú tak intenzívne ako sa očakávalo. Napriek tomu však tlaková níž prinesie snehovú nádielku. Zrážkové pole svojím okrajom zasiahne predovšetkým južné okresy Slovenska. Sneženie však bude mierne a výraznejšiu snehovú nádielku neočakávame.

archívne video

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V Banskobystrickom a Košickom kraji môžeme v sobotu očakávať, že napadne 1 až 3 mm zrážok vo forme snehu, čo je ekvivalent 1 až 3 cm. Teploty budú pod nulou a ojedinele sa môže vytvoriť aj snehový poprašok. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sa môže v sobotňajších predpoludňajších hodinách tvoriť na cestách poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Trnava a Senica. Výstraha platí do sobotňajšieho poludnia, meteorológovia spresnili, že poľadovica sa môže tvoriť vo vyšších polohách.

(Zdroj: shmu.sk)

Riziko tvorby poľadovice sa v sobotu predpoludním týka aj Banskobystrického kraja, rovnako i oblasti Tekova v Nitrianskom kraji. V aktualizovanej výstrahe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na webe uvádza, že poľadovica sa do 12.00 h môže okrem okresov Banskobystrického kraja tvoriť aj v okresoch Levice a Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji.

O čosi výraznejšie sneženie môžeme očakávať v nedeľu. Studný front podľa portálu imeteo.sk najskôr postúpi do Žilinského a Prešovského kraja. Do nedeľňajšieho poludnia by malo začať snežiť aj na východe Trenčianskeho kraja. Na týchto územiach môže napadnúť do 5 cm snehu. Večer sa najvýraznejšieho sneženia dočkajú severné regióny Slovenska, kde by do pondelkového rána mohlo napadnúť až 15 cm snehu.

Vo vyšších polohách je už sneh

Na ceste II/537 v úseku Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách III. triedy v oblastiach Haligovce, Liptovský Hrádok, Spišská Stará Ves a Levoča je miestami na vozovke malá vrstva zľadovateného snehu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk

Kašovitý, prípadne utlačený sneh s hrúbkou 1 - 2 cm sa podľa cestárov takisto nachádza miestami na vozovkách vo vyšších polohách. "Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý," informuje SSC. Spresňuje, že horské priechody Štós, Podspády a Huty majú povrch ciest miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu. "Na horských priechodoch Vrchslatina a Látky-Prašivá sa na vozovke nachádza 1 - 2 cm vrstva čerstvého snehu," dodávajú cestári.