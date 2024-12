Desivá predpoveď meteorológov: Do Európy príde mrazivé peklo! Prvé odhady, kedy to nastane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informoval portál Mirror, niektoré regióny Európy už zažívajú tvrdú zimu. Predpovede hovoria, že celý týždeň bude v znamení sneženia, ktoré môže miestami vyústiť do kalamít, pričom niekde môže padať aj dážď. Stredná Európa nie je výnimkou – sneh napadol na Slovensku aj v susedných krajinách.

archívne video

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tieto prejavy zimy sú však podľa meteorológov len začiatkom. Počasie v mesiacoch január, február a marec bude veľmi nevyrovnané. Nadpriemerne teplé obdobia sa budú striedať s nečakanými vpádmi studeného vzduchu. Ako uviedol portál Meteogiornale.it, na február by sme sa mali pripraviť najviac, pretože práve vtedy sa očakáva najväčšia intenzita týchto zmien.

„Predpovede ukazujú, že február by mohol byť ovplyvnený prúdením zo severu, čo prinesie studený vzduch do rôznych častí kontinentu,“ uviedli meteorológovia. Zasiahnuť by to malo predovšetkým západnú a severozápadnú Európu, kde budú mrazy najvýraznejšie.

Model ECMWF tiež naznačuje, že severná časť Európy môže zažiť zvýšený výskyt zrážok. Juhozápad Európy, naopak, očakáva suchšie podmienky, ako sú bežné pre zimné mesiace.

„V oblasti Stredozemného mora by sa však mohlo objaviť viac zrážok, a to v dôsledku interakcie medzi vysokotlakovými a nízkotlakovými systémami,“ dopĺňajú odborníci.

Na východe Európy sa očakáva miernejšia zima, avšak ani tu nie sú výkyvy teplôt vylúčené. „Hoci sa priemerné teploty budú zvyšovať smerom k stredu a severovýchodu Európy, môžu sa v týchto oblastiach vyskytnúť aj chladnejšie obdobia, hlavne tam, kde bude dominovať severné alebo východné prúdenie,“ upozorňujú meteorológovia.