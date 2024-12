Nie je dobrým signálom, že sa ešte nezvolil predseda parlamentu, tvrdí Tomáš Drucker

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - To, že sa stále nepodarilo zvoliť nového predsedu parlamentu, hoci bola ambícia tak urobiť do konca roka, nie je dobrým signálom. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker. Vo vnútri koalície podľa neho diskutujú, no za podstatné považuje to, že zákony v parlamente prechádzajú.