Rok 2025 sa bude zaoberať aj investičnou pomocou pre potravinárov, uviedol Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa bude na budúci rok zaoberať najmä investičnou pomocou pre potravinárov, ktorú by mal schváliť aj Protimonopolný úrad SR. Táto pomoc by mala byť v roku 2025 podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) nielen z európskych zdrojov, ale aj zo strany štátu. Rezort tento rok schválil aj ďalšiu schému pomoci na podporu marketingu, povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v bratislavskej Inchebe pri príležitosti podujatia Dni Vianoc.