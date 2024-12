Minister školstva je presvedčený, že budúci rok bude možné valorizovať mzdy v školstve

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) je presvedčený, že štát bude v budúcom roku schopný valorizovať mzdy zamestnancov v školstve. Malo by ísť o valorizáciu na úrovni približne päť až sedem percent. V reakcii na vyhlásenú štrajkovú pohotovosť školských odborárov uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR.

Drucker sa v pondelok zúčastnil na Rade Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, s ktorými diskutoval o viacerých možnostiach. Zvýšenie platov o sedem percent by na ročnej báze predstavovalo dodatočné náklady asi 380 miliónov eur. "To nie je málo. Bude si to vyžadovať ďalšie konsolidačné opatrenia na strane štátu. Myslím si, že v roku 2025 sme schopní na rezorte vytvoriť realokáciou priestor na valorizáciu miezd okolo 90 až 95 miliónov eur," povedal minister.

Tomáš Drucker v Bruseli o diskusiách o zákaze mobilov na školách

Podmienkou je podľa MŠVVM dohoda s partnermi napríklad na tom, že niektoré profesie nebudú financované osobitne, ako je podpora stredného manažmentu či pozície supervízorov. Taktiež, že kompenzačný príspevok bude kompenzovať len tie najväčšie rozdiely v niekoľkých lokalitách a zvyšok bude použitý na valorizáciu miezd. "V prípade dohody na určitej valorizácii v roku 2025 sa všetky tieto zmeny odzrkadlia aj v požiadavkách na rozpočty v ďalších rokoch, čo si vyžaduje ďalšie rokovania na úrovni ministerstva financií či v rámci koalície," dodal rezort.

Pretrvávajúca nespokojnosť s financovaním

Odborový zväz školstva vyhlásil v utorok štrajkovú pohotovosť. Chce zdôrazniť pretrvávajúcu nespokojnosť s financovaním slovenského školstva a potvrdiť odhodlanie zamestnancov presadzovať požiadavky odborárov aj prostredníctvom nátlakových aktivít vrátane štrajku. Školskí odborári naďalej trvajú aj na ďalších požiadavkách týkajúcich sa odmeňovania pracovníkov v školstve a ich tarifných tabuliek. Okrem iného žiadajú aj zjednotiť financovanie všetkých zamestnancov regionálneho školstva priamo z rozpočtu ministerstva školstva či umožnenie rozdeliť obsah vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe na ročníky.