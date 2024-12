Rezort vnútra do konca roka podpíše s odborármi kolektívnu zmluvu

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR do konca roka s policajnými odborármi podpíše kolektívnu zmluvu. Stihnúť by to chcelo do 20. decembra, respektíve do 26. decembra. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) to vo štvrtok vyhlásil na tlačovej konferencii.